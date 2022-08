Pese a su corta edad, la actriz Gala Montes se ha posicionado en el mundo de la actuación en México desde que tenía 6 años. En su carrera, ya ha participado en producciones de TV Azteca, Telemundo y Televisa, así que no sería descabellado decir que tiene una proyección tremenda. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida.

De los artistas solemos conocer solo lo que se ve en televisión y muchas veces creemos que todo lo tienen resuelto, que son felices y que no pasan alguna tristeza, pero esto no es así. Como cualquier persona, la actriz mexicana de 22 años, quien renunció a “El señor de los cielos”, ha experimentado pasajes muy duros en su vida y, recientemente, habló de uno de ellos.

Específicamente, nos referimos a que su padre abandonó a su madre y a ella cuando solo tenía 4 años, siendo algo que la marcó para siempre, aunque ahora lo ve con buenos ojos y celebra que eso haya ocurrido. Si quieres conocer más sobre esta historia, sigue leyendo esta nota.

Gala Montes tiene 22 años de edad y ya ha trabajado en varias producciones de México y Estados Unidos (Foto: Gala Montes / Instagram).

EL PADRE DE GALA MONTES LA ABANDONÓ

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Gala Montes habló sobre varios temas de su carrera y su vida personal, por lo que salió el tema de su padre. La actriz, no tuvo problema en reconocer que creció sin una figura paterna debido al divorcio atravesado por sus papás.

Pese a que tuvo alguna presencia en los años de su crecimiento, la joven artista confesó que ella misma decidió cortar toda relación con él porque no podía entender su decisión de haber dejado a su madre y a sus hijas.

“Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años que se divorció de mi mamá. Sí, estuvo presente, pero la verdad es que yo decidí no tener más relación con él porque simplemente no me hace sentido que dejara a dos niñas y a una mujer solas”, comentó.

GALA MONTES AGRADECE QUE SU PADRE LA HAYA ABANDONADO

Aunque la mayoría de personas sufre cuando sus padres se separan y es algo difícil de superar, Gala Montes aseguró que está agradecida que ello haya ocurrido y reveló las razones.

De acuerdo a lo que ella misma ha expresado, si su papá no se hubiera ido de casa, probablemente no hubiera incursionado en la actuación, profesión que le ha traído muchas alegrías a su corta edad.

“Creo que si mis papás siguieran casados en este momento probablemente yo estaría terminando una carrera, entonces sí lo agradezco. Por algo pasan las cosas. Y somos muy felices, somos cuatro mujeres y mis perros”, añadió.