La primera temporada de “Gen V” se despidió de las pantallas con un intenso episodio titulado “Guardians of Godolkin”, cargado de sangre, drásticas decisiones de los protagonistas y momentos impactantes. Así, quizá ya viste el capítulo y te quedaste con algunas dudas sobre su desenlace. Por ello, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) de la season 1 de la serie de Amazon Prime Video.

Vale precisar que la producción fue desarrollada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, como un spin-off de la famosa serie “The Boys”.

En ese sentido, a lo largo de 8 episodios, vemos la adaptación del arco “We Gotta Go Now” del cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson.

Es decir, la historia se centra en los estudiantes de la única universidad para superhéroes de EE. UU., quienes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de “Los Siete”, la élite de superhéroes de Vought International. No obstante, cuando se revelan los secretos de la universidad, ellos debieron decidir qué clase de héroes querían ser.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GEN V” - TEMPORADA 1?

ATENCIÓN SPOILERS. En el octavo capítulo de “Gen V”, todo se sale de control. Resulta que Cate y Sam regresan a “The Woods” para liberar al resto de prisioneros y empezar una masacre contra los no-superhéroes de la institución educativa.

Marie, Jordan y Emma tratan de detenerlos, pero la situación se vuelve insostenible: Sam sufre alucinaciones, con Luke pidiéndole que detenga la matanza, pero Cate está decidida a continuar con el plan y hace que el chico evite sentir emociones.

Así, llegamos a la gran batalla final, donde Marie demuestra tener un mayor control sobre sus poderes y Andre, ahora con el respaldo de su padre, detiene a Sam en una pelea casi mortal.

En estas circunstancias, Cate intenta meterse en la cabeza de Jordan, pero Marie -al darse cuenta de lo que iba a pasar- detona el brazo de la exnovia de Golden Boy, para sorpresa de todos los presentes (y hasta de la propia protagonista).

Cate pierde uno de sus brazos en la última batalla de la primera temporada de "Gen V" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GEN V” - TEMPORADA 1?

“Gen V” no podía despedirse de las pantallas sin un cameo a la altura de la temporada 1. En ese sentido, Homelander hace su aparición tras el movimiento de Marie.

Al observar lo que acaba de ocurrir, el personaje de “The Boys” acusa a la chica de arremeter contra “los de su propia especie”. Él le pregunta: “¿Qué clase de animal eres?”, justo antes de atacarla con uno de sus poderosos rayos.

Homelander hace un cameo especial tras la última batalla de la primera temporada de "Gen V" (Foto: Amazon Studios)

Tras esto, la producción nos revela que Marie, Jordan, Emma y Andre están juntos en la misma habitación de hospital, totalmente sellada y sin puertas.

Pese a su sacrificio, los cuatro fueron acusados por Vought como los verdaderos responsables del ataque homicida a cargo de Sam y Cate, mientras que estos últimos ahora son considerados como “Guardianes de Godolkin”.

Así se relatan las noticias: “Cuatro alumnos perpetraron un brutal ataque homicida. Hay 12 víctimas fatales, al menos. Y muchos más habrían muerto, sin duda, de no ser por los ‘Guardianes de Godolkin’. Por los nuevos ‘Guardianes de Godolkin’, Cate Dunlap y Sam Riordan. Una vez más vemos que todos estamos más seguros con héroes como Sam y Cate protegiendo nuestra vida, nuestros valores y nuestro modo de vivir”.

¿Exactamente en qué lugar se encuentran Marie y sus compañeros? Esa es una interrogante que debería ser desarrollada en la cuarta entrega de “The Boys” y la segunda temporada de “Gen V”, cuya producción ya ha sido confirmada por Amazon Studios.

Marie y sus amigos desconocen su paradero en el final de la primera temporada de "Gen V" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “GEN V” - TEMPORADA 1?

En la escena a mitad de los créditos del episodio, nos encontramos con otro viejo conocido de la franquicia. Él es Billy Butcher, a quien lo vemos investigar las ruinas de “The Woods”.

¿Cómo llegó allí? Pues, en el capítulo 7, Grace Mallory había tenido una conversación con Indira Shetty sobre el virus que crearon en el centro.

Lo que esta no se imaginaba es que la ex subdirectora de la CIA estaba transmitiendo el diálogo a través de un teléfono, hacia una persona que aún no habíamos identificado.

Después de todo, descubrimos que era Butcher, quien explora el laboratorio y se da cuenta de los horribles experimentos que se desarrollaban en aquel lugar.

Por supuesto, esto hace que se abra otra subtrama, que también promete desarrollarse en los futuros proyectos de la franquicia.

Billy Butcher en la escena post-créditos del final de la primera temporada de "Gen V" (Foto: Amazon Studios)

