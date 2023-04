El pasado 24 de marzo, Netflix estrenó la segunda temporada de “Soy Georgina”, la serie basada en Georgina Rodríguez y que sigue los viajes, lujos y confesiones de la novia de Cristiano Ronaldo.

La serie de Netflix ha destacado por sus momentos curiosos y controversiales, como el lujoso regalo que la celeb de Estados Unidos le dio a Belén Esteban o el criticado y cruel trato hacia “las queridas”, su grupo de amigas más cercano.

Sin embargo, hay pasajes que no menciona la hispanoargentina, destacando la historia del presunto exnovio que le pagaba cuando ya era novia de CR7 o sus esfuerzos para unirse al cantante Beret.

EL DÍA QUE GEORGINA RODRÍGUEZ CANTÓ CON BERET

Georgina Rodríguez ha demostrado ser una figura polifacética, siendo modelo, influencer y madre de cinco niños, pero lo que muy pocos seguidores se esperaban es que la hispanoargentina buscara incursionar en la música.

De hecho, lo había hecho mucho antes de alcanzar la fama, cuando fue parte de “Mask Singer” en 2010 y lo repitió junto a Beret años después. En ese sentido, la novia de Cristiano Ronaldo se interesó en convocar al cantante como parte de su especial en Netflix.

“Me dijo que iba a grabar el documental y que le gustaría que en el último capítulo yo fuera al Starlite de Málaga para cantar con ella ‘Si por mí fuera’”, indicó Francisco Javier Álvarez Beret en conversación con “Martínez y Hermanos” de Movistar Plus.

El cantante de 26 años reconoció la valentía de la de Jaca para incursionar en la música y en un escenario ante miles de personas.

“Fue brutal. Ella no había cantado nunca y tuvo que salir de su zona de confort. Yo estaría temblando, pero salió brutal”, destacó.

La sinceridad con la que Georgina contactó al artista habría sido clave para que este aceptase sin dudar, pues destacó su carrera y lo importante que sería una colaboración.

“Ella me habló. Me dijo que me seguía desde hacía bastante tiempo y que le gustaba mi música. Tenemos contacto y es una persona muy cercana”, sentenció.