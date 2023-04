Luego del gran éxito de la miniserie de Georgina Rodríguez, Netflix no tardó en confirmar el estreno de la segunda temporada de “Soy Georgina”, el reality basado en la novia de Cristiano Ronaldo, sus secretos, la convivencia con el delantero, entre otros, y que llegó a la plataforma el pasado 24 de marzo.

Al igual que su antecesora, la serie de Netflix rompió récords de audiencias en varios países, sobre todo debido a que incluye momentos de convivencia con CR7 en Arabia Saudí, país en el que juega el Al-Nassr Football Club, donde juega el portugués, y el duro momento que vivió a su lado tras la muerte de uno de sus hijos.

Pese a la gran aceptación de la producción, esta no ha estado libre de críticas, sobre todo por algunos comentarios de la protagonista hacia sus amigas, las cuales han sido consideradas como humillantes por algunos de los suscriptores de la plataforma.

Anuncio de la segunda temporada de "Soy Georgina" en Netflix (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

LA POLÉMICA DE GEORGINA RODRÍGUEZ Y “LAS QUERIDAS”

Durante la segunda temporada se hace mayor hincapié en la importancia de “Las queridas”, el grupo de amigas que acompaña a Georgina en varias de sus historias y son el centro de los crueles comentarios de la celeb de España.

Uno de los momentos que más ha causado molestia fue cuando la influencer le pide a una de estas que se ponga unas botas sin estrenar para que los pueda acondicionar.

“Necesito que los alargues un poco”, le pidió la modelo. “Póntelos y cena con ellos en los pies, para que estén calientes”, agregó Georgina.

Frente a la ola de críticas, la influencer se justificó asegurando que “estaba embarazada y tenía elefantiasis”, pero no pudo evitar ser calificada como soberbia y superficial.

En otro episodio, Georgina Rodríguez presumió con sus amigas un bolso nuevo de Hermés, el cual causó sorpresa entre “las queridas”, pero que aun así no pudieron tocar, pues la influencer lo evitó con un duro comentario.

“No lo toquéis con vuestras manos, cogedlo con esto”, comenta, mientras sostiene un asa con la bolsa de tela.

Escena de "Soy Georgina" y "las queridas" (Foto: Netflix)

LOS MOTIVOS DE GEORGINA RODRÍGUEZ PARA HUMILLAR A “LAS QUERIDAS”

La psicóloga Valeria de la Torre conversó con El Comercio y aseguró que la actitud de la influencer responde a una necesidad de sentirse superior a sus compañeras y así destacar en su propia serie.

“Definitivamente para hacer parte de este mundo hay que tener bastante carácter y autoestima y considero que Georgina es una mujer vanidosa, egocéntrica, también puede tener sus rasgos narcisistas... Muchos de los ‘malos comentarios’son parte de su ego, parte de no sentirse pequeña al costado de estas personas, porque es un momento que ella puede brillar, ya que es la personaje principal”, explicó.

Pese a esto, la terapeuta destacó que también existen dinámicas de amistad de grupo en el que los comentarios crueles forman parte del sentido del humor de los integrantes.

“Sabemos que en cada círculo social se maneja un humor de distintas formas, quizás me identifico más con un poco de sarcasmo o bromas tontas. Sin embargo, justamente esta escena es una cuestión de perspectiva de que si realmente debería regalarle las botas. Porque al final, Georgina tiene todo el derecho de no querer regalar sus cosas. Si la modelo escoge sus amigos para permanecer dentro de ‘las queridas’, es porque realmente los quiere tener ahí, pero no nos olvidemos de que esta amiga también le puede sacar ventaja”, analizó la psicóloga.

Finalmente, la actriz llega a una tercera conclusión: la conveniencia del grupo. Al ser Georgina Rodríguez una figura popular, esta es una escalera a un plano más relevante y el acceso a un mundo diferente y al que solo la novia de CR7 tiene acceso.

“’Las queridas’ no permanecerían cerca de Georgina si fuera solamente por un tema de idoneidad, ya que si ellos solo estarían en este grupo por las facilidades que les brinda la modelo, esta relación, tarde o temprano, se rompería, porque sería una amistad basada en la falsedad”, concluyó.