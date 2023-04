Tras hacer público su fichaje por el cuadro árabe del Al Nassr, la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tuvo que pasar por una serie de adaptaciones respecto a su estancia en Europa. No solamente tuvieron que cambiar por completo su estilo de vida ya instaurado en Inglaterra, sino también que afrontar algunas restricciones impuestas por la propia religión de Arabia Saudita.

Desde que CR7 firmó por el cuadro árabe, la vida de toda la familia Dos Santos-Rodríguez entró en una nueva etapa repleta de cambios y sacrificios. Eso sí, los lujos a los que la socialité española-argentina estaba acostumbrada no dejaron de aparecer durante su vida social exhibida en su cuenta de Instagram.

De hecho, a fines de enero pasado, Georgina celebró a lo grande su cumpleaños número 29 rodeada de lujos y flores amarillas, y, por si fuera poco, a mediados de marzo publicó un video donde vemos a sus pequeñas Alana y Eva hablando árabe y adecuándose a la vida saudí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en la capital española cuando el portugués jugaba en Real Madrid (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

No obstante, no todo sería color rosa para la extrabajadora de Gucci dentro de las tierras árabes. Resulta que, al no estar legalmente casados ni haber contraído matrimonio bajo la ley del islam, la situación de Georgina Rodríguez habría cambiado por completo respecto a la normalidad de la que gozaba en Manchester, Madrid o Turín, ciudades donde brilló CR7 antes de fichar por el Al Nassr.

¿Será cierto que la famosa es esclava del mejor jugador de la historia de Portugal? Pues, aquí en MAG te contamos el nuevo rumbo que tomó la vida de CR7 y la madre de sus hijos en Arabia Saudita.

GEORGINA RODRÍGUEZ, ¿ES LA NUEVA ESCLAVA DE CRISTIANO RONALDO EN ARABIA SAUDITA?

Aunque es bien sabida la buena relación entre la familia de CR7 y el gobierno árabe, la noticia de que Georgina Rodríguez era un objeto y pertenencia del jugador portugués comenzó a hacerse viral a inicios de enero pasado por un supuesto documento filtrado.

En esa línea, la creadora de contenido Nicole Jenes señaló que la nueva vida de Georgina en Medio Oriente estaba siendo mucho más marcada por el machismo de lo que parece en realidad.

Esto debido a un supuesto documento de identificación de Georgina Rodríguez que comenzó a hacerse viral por todo el internet árabe. Según explica la tiktoker, en tal escrito se especifica la información de “a quien pertenece esta mujer”, haciendo clara referencia a la modelo y actual protagonista del documental biográfico “Soy Georgina”.

La versión de Jenes sostiene que Rodríguez es entendida “básicamente como una esclava” del jugador portugués, pues se le otorga el título de “milk al – yamin” , el cual es usado en todo el territorio árabe para clasificar a las mujeres que poseen una relación con un hombre, a pesar de no estar legalmente casados.

¿QUÉ TAN CIERTO ES ESTO?

A su vez, la creadora de videos para redes sociales dijo, teniendo como punto de partida su experiencia, que las denominadas “milk-al yamin” son prácticamente esclavas del hombre o jefe de familia.

No obstante, también especifíca que tal término puede referirse a otro significado que tienen que ver más con la relación, ya que también se puede traducir como “la mano derecha” de un hombre.

Aunque tales clips audiovisuales fueron difundidos a inicios de enero, recién comenzaron a hacerse virales hacia mediados de abril por diferentes medios de comunicación en España.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dejaron atrás Europa para llegar a Arabia Saudita (Foto: AFP)

Vale resaltar que la división de Arabia de la propia CNN aseguró que la imagen de tal identificación de la modelo era absolutamente falsa, aunque las propias autoridades del país se han hecho presentes para esclarecer el caso.

No cabe duda de que Georgina y Cristiano Ronaldo siguen siendo personajes sumamente controversiales, aún lejos de los paparazzis y medios de todo Europa. ¿Será qué la modelo dejó de ser la estrella que era en España e Italia?