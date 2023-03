El 2022 iba a convertirse en un año que llenaría de luz la vida de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, pues su familia iba a crecer más con el nacimiento de sus mellizos; sin embargo, en abril todo se oscureció con la muerte de uno de los pequeños. Si bien, la pérdida los dejó totalmente devastados, ambos tuvieron que reponerse de ese golpe tan duro para dar la bienvenida a su otra hija: Bella Esmeralda.

Aunque es imposible sentir el inmenso dolor que afrontaron estas celebridades, esta no era la primera vez que atravesaron una tragedia, ya que la modelo, antes de su último embarazo con la estrella de fútbol, sufrió varios abortos.

En los siguientes párrafos te contamos lo que reveló de esta parte desconocida de su vida, los temores que sintió cuando se enteró que nuevamente iba a convertirse en madre y cómo CR7 la ayudó a salir adelante, tal como lo muestra en la segunda temporada de su exitosa serie de Netflix “Soy Georgina”, que se estrenó el 23 de marzo de 2023.

Georgina Rodríguez durante su visita al programa de Pablo Motos (Foto: El Hormiguero)

LOS ABORTOS QUE SUFRIÓ GEORGINA RODRÍGUEZ

Fue en el primer episodio de la serie que Georgina Rodríguez contó cómo vivió su último embarazo y qué sentía las veces que iba a sus controles con el ginecólogo, las cuales le llenaban de ilusión, pero también de muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues antes de quedar nuevamente embarazada tuvo varios abortos.

“Cada vez que iba al ginecólogo, por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea. En cada ecografía tenía muchísimo miedo, me tensaba muchísimo, porque anteriormente tuve tres abortos y llegaba a casa rota”, reveló.

Sin duda, el hecho de haber perdido en más de una ocasión a sus futuros hijos, la llevó a tener los mismos temores que se acentuaban con la próxima llegada de sus gemelos.

El momento en el que Georgina Rodríguez recuerda la muerte de su mellizo (Foto: Netflix)

UN ÁNGEL EN EL CIELO

El día más esperado por Cristiano Rodríguez y Gio, como la llaman sus familiares y amigos, por fin llegó, pero no imaginaron que todo se convertiría en una pesadilla.

“Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. ¿Te preguntas cómo voy a seguir? No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado y no estaba preparada para contárselo a mis hijos”, manifestó.

Lo peor era cómo iba a decírselo a sus otros pequeños que estaban ansiosos por conocer a sus dos hermanitos. “Como todavía tenía tripa, les dije que Ángel todavía iba a esperar un poquito para nacer, que nacería más adelante. Hasta que Cris les dijo que Ángel estaba en el cielo. Aquello fue una dosis de realidad”, les indicó.