Los últimos meses han sido bastante duros para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. A mediados de abril, comunicaron que uno de los mellizos que dio a luz la modelo, falleció. La noticia fue impactante, pues habían estado mostrando la decoración del cuarto que iban a ocupar los pequeños, demostrando lo emocionados que estaban con su llegada.

Georgina inició su relación con el futbolista portugués en el 2016 y, posteriormente, tuvieron a su primera hija juntos, Alana Martina. En octubre de 2021, anunciaron su segundo embarazo. Al momento del parto, solo sobrevivió Bella Esmeralda, quien está recibiendo todo el cuidado y amor de sus padres.

Luego de semanas tan complicadas para la pareja, decidieron hacer un viaje a las playas de Ibiza para poder limpiar las tristezas con el agua cristalina. Sin embargo, en lugar de ser un momento de relajo, se volvió desagradable por el acoso de los paparazzis y los “haters” en redes sociales.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos de vacaciones en Mallorca (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

¿CUÁLES FUERON LOS COMENTARIOS SOBRE GEORGINA RODRÍGUEZ QUE ENOJARON A SU HERMANA?

Dado que se encontraban de vacaciones en la playa, a bordo de un lujoso yate, Georgina Rodríguez estaba en traje de baño disfrutando del mar y el sol. Los fotógrafos no dudaron en captarla “al natural” y su cuerpo recibió muchos comentarios negativos.

“Si no se pusieran filtros seríamos más empáticas, pero siempre salen con filtros” y “Acá vemos las maravillas del Photoshop, porque en su instagram se ve muy distinta”, fueron algunos de los mensajes desatinados de varios internautas. Todo porque en las imágenes, la modelo luce estrías y celulitis, elementos completamente normales en un cuerpo.

Lamentablemente, hay personas que no toman en consideración que dio a luz en abril y que está pasando por un momento muy duro luego de la pérdida de su hijo. Aún sin esos factores, no hay razones para criticar los cuerpos ajenos.

¿QUÉ FUE LO QUE RESPONDIÓ IVANA RODRIGUEZ?

Por su puesto, Ivana Rodríguez, hermana de la modelo y empresaria, salió a defenderla públicamente. A través de su cuenta de Instagram, pidió parar los comentarios negativos.

“¡Denle tiempo que está recién parida! Qué mala es la envidia. ¡Y no, las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble”, escribió.

Además, enfatizó en que, sin importar cómo luzca, Georgina siempre será bella y agradeció a las seguidoras que mostraron su apoyo.

“Preciosa mi hermana. Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa”, agregó.

De la misma forma, instó a los medios de comunicación a no ser malintencionados y sumarse a críticas que ya deberían quedar en el pasado.

“Un poquito de corazón y menos usar el cuerpo de una mujer de cebo y comerciar con él sin su consentimiento tras una situación tan difícil vivida. Sobre todo si es para sacar titulares como ‘al natural, sin filtros o sin Photoshop’”, finalizó.

Captura de pantalla del comentario que dejó Ivana Rodriguez respondiendo a los comentarios negativos sobre su hermana, Georgina Rodríguez (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO GEORGINA SOBRE LOS COMENTARIOS NEGATIVOS?

Por su parte, Georgina Rodríguez también habló del tema, pero de una forma menos confrontacional. La novia de Cristiano Ronaldo utilizó sus historias de Instagram para compartir un artículo de la revista “Glamour España”, donde hablaban de los medios poco éticos que utilizan la imagen de una mujer vulnerable para ganar visitas.

“Ni su mirada en ocasiones melancólica, ni su historia, ni su gestión del luto, lo único que se considera como gancho para atraer lectores es una figura femenina tras un proceso transformador tan radical como es el de gestación y que, en esta ocasión, se une de manera ineludible a una emoción tan devastadora como la pérdida de lo que más se quiere, un hijo. Es más, de interesar esto último es a través de su vinculación al cuerpo y la cara”, se lee en parte de la nota.