En el mundo del entretenimiento, los actores a menudo enfrentan desafíos tanto en pantalla como fuera de ella. Giancarlo Esposito, conocido por su destacada actuación en la aclamada serie “Breaking Bad”, no fue la excepción. Antes de alcanzar la fama y el reconocimiento por su papel como Gustavo “Gus” Fring, Esposito atravesó momentos de profunda adversidad y desesperación. Sin embargo, su historia va más allá de los altibajos típicos de la industria del entretenimiento, revelando una lucha personal que lo llevó al borde del abismo.

Actualmente, Esposito interpreta a Gracián “Gray” Parish, quien tiene raíces criminales, pero cambió su vida y la dedicó a criar a su familia hasta que se ve obligado a retomar sus viejas costumbres para vengar el violento asesinato de su hijo.

“Parish”, basada en la serie británica “The Driver”, se estrenó el domingo 31 de marzo, prometiendo llevar a los espectadores a un viaje emocionante a través de la redención y la justicia en medio del caos.

En una entrevista reveladora, Giancarlo Esposito compartió abiertamente los oscuros momentos en los que contempló el suicidio y cómo encontró la fuerza para seguir adelante.

Giancarlo Esposito interpreta a Gracián "Gray" Parish en la serie desarrollada por Danny Brocklehurst y Sunu Gonera (Foto: AMC Studios)

¿POR QUÉ GIANCARLO ESPOSITO QUISO CONTRATAR A UN SICARIO PARA MATARSE?

Parece que antes de su gran éxito en “Breaking Bad”, Giancarlo Esposito pasó por momentos realmente difíciles. Su situación financiera era tan desesperada que llegó a contemplar una salida drástica: contratar a un sicario para poner fin a su vida.

En una entrevista con “Jim and Sam Show”, Esposito reveló cómo sus propias luchas económicas influyeron en su interpretación del personaje en “Parish”. Explicó cómo la bancarrota, problemas matrimoniales y la ejecución hipotecaria de su casa lo llevaron a considerar el suicidio como una opción para obtener el dinero del seguro.

“Lo primero que me hizo pensar que había una salida fue que el padre de mi esposa, que Dios le tenga en paz, Pops McManigal, estaba en el seguro. Entonces le pregunté (a mi ex esposa), comencé a husmear, ‘por cuánto estoy asegurado’, y luego ella me dijo. Mi salida en mi cerebro fue... y dije: ‘Oye, ¿obtienes un seguro de vida... Si alguien se suicida, ¿recibirías el dinero?’ Y mi esposa dijo: ‘Bueno, eso es un poco complicado’”, contó.

Con cuatro hijos a su cargo, su motivación principal era asegurar su bienestar futuro. Es un testimonio impactante de hasta qué punto pueden llevar las dificultades financieras y personales a una persona.

¿QUÉ CONVENCIÓ A GIANCARLO ESPOSITO DE VIVIR?

Después de reflexionar sobre cómo la decisión afectaría a su familia, Giancarlo Esposito decidió seguir adelante con la vida tal como está. Consideró el impacto que tendría en sus seres queridos y comprendió que el dolor que les causaría sería duradero: “un trauma de por vida que simplemente extendería el trauma generacional del que estoy tratando de alejarme”, expresó Esposito.

Fue entonces cuando vislumbró una luz al final del túnel: “Breaking Bad”. Esposito encontró en esta serie la oportunidad de revitalizar su sentido de autoestima y tomar el control de su carrera.