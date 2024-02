“Thank you, denank you, Ah! Ah! Ah!”, fue la frase icónica de Gina Montes, bailarina de “La carabina de Ambrosio” en las décadas de los 70 y 80, quien ha muerto a los 71 años el sábado 27 de enero, en Nueva York, Estados Unidos. El lunes 5 de febrero se pudo conocer la noticia de su deceso, el cual fue confirmado por Judith, su única hija, quien aclaró lo que sucedió realmente con la figura popular de México.

Gina se ganó el cariño del público mexicano a pesar de no hablar el español de manera fluida. Nacida en Brasil, llegó a México para triunfar en la televisión y lo consiguió, pues se convirtió en un ícono popular en ese entonces.

Sin embargo, en las últimas décadas, se alejó del mundo de los espectáculos y vivió en Estados Unidos con su familia. Su alejamiento de la fama empezó cuando fue madre, uno de los sueños de vida que tanto anhelaba.

“Mi carrera era todo para mí, fue muy difícil, muy doloroso dejar todo. No me arrepiento, sí lo extraño, extraño el escenario (…), pero al mismo tiempo no hay arrepentimiento porque tengo una hija tan maravillosa, tiene 25 años, que solo me ha dado satisfacciones, dijo Montes en una entrevista con Melissa Saucedo Gonzalez en 2021.

Gina Montes cuando era una bailarina en la década de los 80. Llegó a México junto a sus dos hermanas (Foto: Melissa Saucedo Gonzalez / YouTube)

¿QUIÉN FUE GINA MONTES?

Gina Montes fue una bailarina brasileña que triunfó en México al ser un personaje popular del programa cómico “La carabina de Ambrosio”. Su talento en el escenario la colocaron como parte de la cultura popular de la década de los 80. Además, en ese entonces, popularizó su frase “denank you”, como una forma divertida de decir gracias.

Llegó a dicho espacio televisivo en 1978 y se fue en 1985. Su formación artística inició desde sus primeros años, ya que sus padres se ganaban la vida en la música y la actuación. Junto a sus hermanas Mimi y Beth, formaron el grupo conocido como las Hermanas Montes.

El éxito de la formación, como bailarinas y coreógrafos, las llevó hasta México, en 1976. Regina Inés Barbosa Govea, su nombre real, se quedó en el país y consiguió hacerse un nombre en la industria del entretenimiento gracias a su presencia en la pista de baile.

Después de tuvo su hija Judith en Estados Unidos, sufrió un accidente automovilístico que la incapacitó para seguir bailando. Casi pierde uno de sus pies y quedó fuera del mundo artístico para dedicarse a otros tipos de trabajos.

¿DE QUÉ MURIÓ GINA MONTES?

Gina Montes murió por un “conjunto de diversos padecimientos” a los 71 años en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo a su única hija Judith, quien se comunicó con el programa “De primera mano”.

“Judith nos confirmó que no fue debido al cáncer sino un conjunto de diversos padecimientos. Por el momento Judith dice no estar preparada para hablar”, dijo Gustavo Adolfo Infante en la edición del espacio televisivo del lunes 5 de febrero.

La versión de que un cáncer se llevó la vida de la bailarina de “La carabina de Ambrosio” fue comunicada por la periodista María Luisa Valdés Doria, quien informó del deceso de la artista a través de sus redes sociales.