¿Qué pasó con Gizem Arıkan? La actriz turca saltó a la fama internacional con el papel de Meryem en la telenovela “Ömer, sueños robados”, junto a Emre Mete y Ali Yasin Özegemen. La intérprete, de esta manera, impulsó su carrera y popularidad. Por ello, sus recientes declaraciones sobre su suerte en el amor han despertado una serie de comentarios y reacciones entre los televidentes y seguidores de la recordada producción televisiva que llegó a diversas partes del mundo como España, México, Perú, entre otros.

Arıkan cumplirá 8 años el 10 de febrero de 2022. Es natural de la provincia de Estambul y, desde muy pequeño, ya había dado muestras del enorme talento que tenía para las artes escénicas.

La joven celebridad, además, ha declarado recientemente en la revista Hurriyet que la actuación es la gran pasión de su vida y que lo hará “hasta que me muera”.

“De hecho, cuando mis amigos dicen que puedes actuar gratis, voy de inmediato”, contó en dicho medio. Además, la artista se aventuró a contar un detalle más personal de su vida: su situación en el amor.

Gizem Arikan en una fotografía para sus seguidores en sus redes sociales. (Foto: Gizem Arikan / Instagram)

¿POR QUÉ A LA ACTRIZ GIZEM ARIKAN LE HA IDO MAL EN EL AMOR?

La actriz turca Gizem Arıkan, quien protagonizó la telenovela “Örem, sueños robados”, ha contado que le va mal en el amor porque “puedo ser un poco difícil cuando se trata de relaciones”. Así lo manifestó en una entrevista para la revista “Hurriyet” en Turquía.

“Eso es lo que suelen decir. Soy muy clara, pero mi claridad es difícil. Tengo límites y muros y no puedo cambiarlo muy fácilmente. Lo peor es que espero que la otra persona actúe como si lo que digo fuera todo cierto. Estoy tratando de cambiarlo pero no funciona”, manifestó la celebridad a dicha publicación.

Además, fue muy clara en decir que “no soy muy buena en el amor”. “He estado sola la mayor parte de mi vida”, dijo Arıkan, quien también aclaró que “tampoco vivo para tener una relación. Estoy muy contenta con esta situación”.

La artista, así, ha aclarado que, si bien ha tenido problemas en lo sentimental, esta tesitura no le quita el sueño y, cuando le toca pasar página, lo hace con su debido tiempo para poder continuar con sus metas.

“Cierro las cosas. Si constantemente abrimos el viejo cuaderno, no podemos mirar hacia adelante”, explicó la intérprete otomana que, en la actualidad, es una de las revelaciones de la televisión de su país.

Gizem Arikan en el persona de Meryem de "Ömer, sueños robados". (Foto: Stellar Yapım)

¿CÓMO DEBUTÓ GIZEM ARIKAN EN LA ACTUACIÓN?

Arıkan, además, empezó una carrera en la actuación participando en la película “5 States of Love” en el 2016. Luego actuó en “Organic Love” y en la serie de televisión “Bir Deli Rüzgar”. En el 2019 tuvo su primer protagónico en “Ömer: Sueños robados”, y un año después interpretó el personaje de Didem en la serie “Bandit Does Not Rule the World”.

¿CÓMO SON LAS REDES SOCIALES DE GIZEM ARIKAN?

La actriz turca también es toda una estrella internacional en las redes sociales . Su papel de Meryem la colocó en una vitrina que le ha servido para dar a conocer su nombre fuera de Turquía; una prueba de ellos son los seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha formado una comunidad de más de 239 mil seguidores .

