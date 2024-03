“Godzilla x Kong: The New Empire” (“Godzilla y Kong: El nuevo imperio” en español), quinta entrega del MonsterVerse y secuela de “Godzilla vs. Kong” de 2021, se estrena en los cines de Estados Unidos el viernes 29 de marzo de 2024, así que los fanáticos se preguntan si la película dirigida por Adam Wingard tiene alguna escena post-créditos. A continuación, te cuento lo que se sabe al respecto y otros datos relevantes sobre la cinta que trae de regreso los titanes más conocidos de Tierra Hueca y que esta vez tendrán que hacer una alianza para enfrentar un enemigo más poderoso.

En una entrevista con Total Film, el director Wingard reveló algunos detalles clave sobre el villano del largometraje escrito por escrito por Terry Rossio, Jeremy Slater, Simon Barrett. “Lo interesante de esta nueva película es que vamos en una dirección que no creo que esta serie haya visto antes, que es que el Rey Skar es, en cierto modo, lo más cerca que se ha yuxtapuesto jamás la amenaza humana. Un titán en sí. El Rey Skar casi representa una versión mejorada de las peores partes de la humanidad, así como Kong representa algunas de las mejores partes de la humanidad. Yo diría que el Rey Skar es la mayor amenaza que hemos visto en estas películas. ¡Realmente se necesitará un equipo completo para derribarlo porque es demasiado grande para un solo titán!”

“Godzilla X Kong: The New Empire”, la película número 38 de la franquicia “Godzilla” y la número 13 de la franquicia “King Kong”, fue producida por Eric McLeod, escrita por Terry Rossio, Jeremy Slater y Simon Barrett, y cuenta con un elenco principal conformado por Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Fala Chen, Alex Ferns y Rachel House.

En “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”, un nuevo monstruo amenaza a todo el planeta y se necesitarán más de dos titanes para vencerlo (Foto: Warner Bros.)

“GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” no cuenta con ninguna escena posterior a los créditos, por lo tanto, si deseas abandonar la sala de cine inmediatamente después del final, puedes hacerlo sin temor a perderte de alguna pista relacionado con otra secuela u otra película del MonsterVerse.

La cinta que cuenta con productores como Thomas Tull, Jon Jashni y Mary Parent, tiene una duración de 115 minutos, es decir, 1 hora y 55 minutos. Por lo tanto, es comprensible que quieras salir de sala lo antes posible, sin embargo, también puedes quedarte a ver los nombres de todas las personas involucradas en el proyecto.

Aunque “Godzilla X Kong: The New Empire” no cuente con alguna escena post-créditos, no significa que el MonsterVerse no continúe, lo más probable es que dependa de cómo le va a la última entrega en la taquilla. Además, se presentaron a varios kaiju en la película.

Rebecca Hall asume el rol de la Dra. Ilene Andrews, una experta lingüista. en la película “Godzilla x Kong: The New Empire” (Foto: Warner Bros.)

¿DE QUÉ TRATA “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”, “La batalla épica continúa! La película cinematográfica Monsterverse de Legendary Pictures continúa el explosivo enfrentamiento de “Godzilla vs. Kong” con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra...”

¿CÓMO VER “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

“Godzilla X Kong: The New Empire” estaba originalmente programada para estrenarse el 15 de marzo de 2024, pero finalmente llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 29 de marzo.