No se supo nunca quién fue el autor intelectual del asesinato de Felipe Pérez, pero era algo común a los ex integrantes del Cartel de Medellín al recobrar la libertad, misma suerte sufrieron los temidos Giovanni,Otto,Tato Avendaño, etc. Pipe fue asesinado el 19 de Octubre de 1996 pic.twitter.com/usgXsZKWhA