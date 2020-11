Durante 15 años al aire, “Grey’s Anatomy” nos ha mostrado un gran número de historias y personajes que se robaron el cariño del público. Desde su debut en 2005 por la cadena ABC, el drama médico protagonizado por Ellen Pompeo se convirtió en el más exitoso y longevo de la pantalla chica. Actualmente acaba de estrenar la temporada 17 y tiene muchas historias por contar.

Debido a que “Grey’s Anatomy” tiene más de una década en las pantallas, es posible que los fanáticos no se den cuenta que hay muchos casos de los pacientes que no tienen mucho sentido. A veces se debe a una inconsistencia en la escritura o errores de continuidad, pero la mayoría de las veces se debe a una inexactitud médica. El portal web “Screenrant” nos muestra algunos ejemplos.

1. La rápida recuperación de Deluca: Los espectadores recordarán cuando Alex golpeó a Deluca hasta la muerte. Sus lesiones fueron graves, Deluca sufrió una fractura de nariz, una fractura de cuenca del ojo y una fractura de clavícula. Con esto, quedó claro que estaría fuera de servicio durante semanas. Sin embargo, Deluca regresó al trabajo solo un par de días después del ataque. Teniendo en cuenta la operación que tuvo, ¿cómo se recuperó tan rápido?

2. Denny le deja $ 8,7 Millones a Izzie: Los escritores hicieron que la relación entre Izzie y Denny se convirtiera en una trágica historia de amor. Esta relación no solo era poco ética y profesional, sino por qué iban a comprometerse cuando no sabían nada el uno del otro personalmente. Si Denny realmente amaba a Izzie, al menos le habría hablado de su vida familiar y no habría permitido que su padre la emboscara.

3. El hombre con una bomba en el pecho: En la temporada 2 vemos que Meredith, Cristina, Derek y Burke arriesgan sus vidas mientras trabajaban para extraer una bomba del abdomen de un paciente. Sin embargo, lo que los fanáticos no entendieron es cómo el paciente logró salir de la operación sano y salvo. No solo pasó unas horas con el pecho abierto, sino que el cohete explotó. De hecho, causó bastante destrucción en el corredor y casi mató a Meredith.

4. El chico de cemento: En la temporada 4 vimos a los cirujanos trabajando en un adolescente que se quedó atascado en el concreto. Si bien a algunos fanáticos les encantó este episodio, otros de la comunidad médica cuestionaron la trama. Ellos declararon que no sólo el aparato de vinagre han “causado más quemaduras”, sino que las alteraciones electrolíticas sería “poco probable”. Si esto es cierto, es posible que los escritores tengan que mejorar sus habilidades de investigación.

5. El hombre que sobrevivió a una caída de parapente: En la temporada 4, los cirujanos se sorprendieron al descubrir que un paciente cayó 12,000 pies y sobrevivió. Incluso, no tenía ninguna lesión grave. Solo necesitaba una apendicectomía. Sin embargo, aquí era donde radicaba el problema. No había forma de que no tuviera lesiones internas ni órganos dañados.

6. Las alucinaciones del fantasma Denny: Una trama que los espectadores parecían no entender es cómo los escritores abordaron el tumor de Izzie en la temporada 5. Como muchos fanáticos recuerdan, Izzie comenzó a alucinar que Denny estaba vivo y comenzó una relación romántica con él. Lo que no tenía sentido era por qué Izzie tardó tanto en descubrir su tumor. Reconoció que algo andaba mal, pero estaba muy feliz de permanecer ajena al problema. Teniendo en cuenta que era médica, parecía irracional e irresponsable hacerlo.

7. La mujer que tenía un león como mascota: En la temporada 8 conocimos el caso de la mujer que tenía un león como mascota. Por un lado, los fanáticos no entendieron por qué y cómo tenía un león como mascota. ¿Cómo no lo escuchó ninguno de sus vecinos cuando estaban en casa? ¿Cómo consiguió el felino en primer lugar? Lógicamente, no tenía ningún sentido.

8. El hombre que mira películas para adultos para aliviar el dolor: En la temporada 2, Bailey y los internos se sorprendieron cuando descubrieron que uno de sus pacientes estaba viendo una película erótica en la televisión para ayudarlo a controlar el dolor. Aunque se cortó la luz, logró encontrar una nueva forma de alivio cuando Cristina le contó una historia. Sin embargo, los fanáticos no entendieron por qué no tenía un plan de respaldo. ¿No podría haber sido más discreto trayendo un reproductor de DVD portátil? Esta situación parecía que podría haberse evitado.

9. Los médicos que muestran nepotismo hacia los suyos: En la temporada 14, April sufrió un accidente y estuvo al borde de la muerte cuando se reveló que no tenía pulso y estaba hipotérmica. Durante horas, los médicos trataron de mantener la circulación y finalmente la colocaron en bypass. Sin embargo, lo que no tenía sentido es por qué pasaron horas trabajando en April cuando ella no estaba estable. En otros episodios, los médicos han pedido tiempo a un paciente después de haber estado inactivo 20 minutos. ¿Por qué no se aplicó el mismo procedimiento aquí?

10: El hombre que tenía líquido cefalorraquídeo goteando de su nariz: Los fanáticos vieron a Sydney Heron y Bailey enfrentarse y luchar por el control en la clínica. Estaban tan concentrados en su rivalidad que casi dan de alta a un paciente al que le salía líquido cefalorraquídeo por la nariz. En este caso, lo que no tenía sentido eran los antecedentes del paciente. Si esta era la cuarta vez que regresaba a la clínica, ¿por qué no ordenaron las pruebas exhaustivas la segunda vez que vino?

