Katherine Heigl es una de las figuras más recordadas de “ Grey’s Anatomy ”, aunque no solo por su desempeño como la Dra. Izzie Stevens . Es sabido que la actriz se retiró en términos un tanto conflictivos de la producción, al punto que ni siquiera grabó el capítulo de despedida que había preparado la guionista Krista Vernoff .

Heigl interpretó a Izzie desde el estreno de “ Grey’s Anatomy ” en 2005 hasta el año 2010, cuando abandonó el drama en medio de la sexta temporada y tras ganar un Emmy en 2007 como mejor actriz de reparto. En su momento, nadie podía creer su partida, debido a que había protagonizado algunos de los momentos más importantes de la serie de ABC .

¿Cómo había sido planeada su salida? A mediados de noviembre, Vernoff contó a Los Angeles Times que efectivamente había escrito una despedida apropiada para Izzie, pero, según refirió, Heigl decidió no filmar el capítulo.

Tráiler de Grey's Anatomy - Temporada 17

Krista Vernoff, que encabezó “ Grey’s Anatomy ” entre 2007 y 2011 para después retomar el puesto desde la décimo cuarta temporada, explicó que la despedida que había creado tenía la intención de cerrar la historia de Izzie y Alex Karev ( Justin Chambers ). Sin embargo, todos sus planes se frustraron ante la negativa de la actriz.

“Habíamos planeado que volviera para un episodio que cerrara apropiadamente la historia de Izzie y Alex. Y escribí ese episodio y fue hermoso, (pero) el día anterior al día que se suponía que debía comenzar a prepararse o filmar, no recuerdo, recibimos una llamada de que Katie no vendría. Simplemente no iba a venir. No iba a hacerlo”, declaró la showrunner en noviembre.

“Se convirtió en mi trabajo quedarme despierta toda la noche durante varias noches y volver a imaginar un guion que no incluyera a Izzie. Durante años, y años y años y años y años, los fans nos gritan: ‘¿cómo pudiste?’. Bueno, esta es la historia detrás de escena. Eso fue lo que pasó”, agregó.

Vernoff dijo que su intención no es “golpear a Katie”, sino solo aclarar los hechos a los seguidores de “ Grey’s Anatomy ”. También apuntó que si pudiese volver atrás, por supuesto le gustaría grabar el final de Izzie que desarrolló hace varios años.

“No sé qué estaba pasando en su vida. No sé qué la llevó a tomar esa decisión. Todo lo que sé es que la noche anterior al comienzo de la filmación del final del arco de su personaje recibí una llamada telefónica donde me decían que no vendría a hacerlo”, remarcó.

RECHAZAN VERSIÓN DE KRISTA VERNOFF

En respuesta, fuentes cercanas a Heigl dijeron a EW que “Krista está equivocada”, debido a que, señalaron, “Katherine estaba de regreso en Los Angeles después de la licencia de maternidad (cuando adaptó a su hija), esperando que la llamaran para reincorporarse”, pero, aseguraron, nunca se volvieron a comunicar con ella.

Katherine Heigl no ha vuelto a aparecer en “ Grey’s Anatomy ” en 10 años, aunque los fans del drama médico han recibido una actualización sobre el estado de su personaje. En el capítulo de la décimo sexta temporada que marcó la despedida de Alex Karev, se reveló que el médico retomó su relación con Izzie y que hoy viven juntos en una granja en Kansas, donde crían a sus hijos gemelos y donde la doctora trabaja como oncóloga.

DATOS CLAVES SOBRE “GREY’S ANATOMY”