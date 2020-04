“Grey’s Anatomy” es una de las series más longevas y como se anunció en mayo del 2019 la ficción creada por Shonda Rhimes tendrá temporada 17, que se emitiría entre el 2020 y 2021. Sin embargo los planes del drama médico, al igual que de una lista larga de producciones, cambiaron debido a la expansión del nuevo Coronavirus

La producción del show, que ahora tiene como showrruner a Krista Vernoff, tomó la decisión de suspender su realización para prevenir la propagación del COVID-19. Esto tras la ordenanza que emitió Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, de limitar reuniones públicas a 50 o menos personas.

Grey's Anatomy: temporada 17, ¿será la última?

Vernoff y sus colegas productores ejecutivos Debbie Allen y James Williams anunciaron el cierre en una nota al elenco del equipo. “Esta decisión se tomó para garantizar la salud y la seguridad de todo el elenco y el equipo y la seguridad de nuestros seres queridos fuera del trabajo, y se hizo de acuerdo con la sugerencia del alcalde Garcetti de que no nos reunamos en grupos de más de 50”.

Asimismo, la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” adelantó su final y terminó con el episodio 21, que aunque no incluyó tantas sorpresas, como el show acostumbra, si alcanzó a cerrar algunas historias.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY”?

Por obvias razones aún no se han revelado detalles de la próxima entrega de la serie de ABC, sin embargo, el último capítulo de la temporada 16 incluye algunas pistas de lo que podría suceder más adelante. Entonces, ¿qué pasó en ‘Put on a Happy Face’ (16x21)?

En el capítulo 21 de “Grey’s Anatomy”, después de muchas pruebas DeLuca confirmó que la enfermedad de Richard Webber no era Alzheimer sino envenenamiento por cobalto. Luego de conseguir el diagnóstico interrumpe su cirugía y ordena que analicen los valores de cobalto por una prótesis en la cadera que le pusieron hace años.

Webber comienza a recuperar la memoria, y al recordar lo que le hizo Catherine le pidió que marchara. En tanto, DeLuca sigue luchando con su enfermedad mental y Meredith decide llevarlo a casa a descansar en lugar de salir con Hayes.

Al respecto Krista Vernoff explicó a Entertainment Weekly por qué decidieron meter a Richard en esta situación. “Jim Pickens es un actor increíble y durante muchos años en este programa tuvo que ser un centro muy estable. Parecía que el actor se había ganado el derecho de interpretar una historia tan jugosa”.

Asimismo, se refirió al rol de DeLuca: “Se sintió como algo hermoso decir que una persona puede estar luchando contra la salud mental y las enfermedades mentales y aun así ser un miembro productivo y proactivo de la sociedad. No ves que eso representaba mucho en la televisión y nos encantó ese giro”.

Por otro lado, el bebé de Amelia y Link por fin nació, y la boda de Owen y Teddy fue cancelada. Luego de escuchar el mensaje de voz donde se confirmaba el engaño de Teddy, Owen suspendió la ceremonia debido a una cirugía de emergencia.

Sobre la temporada 17, Vernoff explicó que la trama sufrirá varios cambios: “Creo que tenemos que reiniciar, no sé hasta qué punto. Ciertamente no podemos simplemente filmar lo que iba a ser [episodio] 22 y hacer que sea el estreno porque no fue diseñado como un estreno. Fue un episodio relativamente leve que siguió a un episodio que fue enorme. Así que seguro tendremos que reconsiderar muchas cosas.”

TRÁILER DE LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY”

La décimo séptima temporada de “Grey’s Anatomy” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero te dejamos algunas escenas de la anterior entrega del drama médico.

ACTORES Y PERSONAJE DE LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY”

Aunque ABC aún no ha anunciado que actores volverán para la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, lo más probable es que estos sean los personajes que regresen:

Ellen Pompeo - Meredith Gray

Chandra Wilson - Miranda Bailey

James Pickens Jr. - Richard Webber

Kevin McKidd - Owen Hunt

Jesse Williams - Jackson Avery

Caterina Scorsone - Amelia Shepherd

Camilla Luddington - Jo Wilson

Kelly McCreary - Maggie Pierce

Kim Raver - Teddy Altman

Giacomo Gianniotti - Andrew DeLuca

Chris Carmack - Atticus Lincoln, 'Link'

Jake Borelli - Levi Schmitt

Greg Germann - Tom Koracick

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY”?

La décimo séptima temporada de “Grey’s Anatomy” aún no tiene fecha de estreno en ABC y debido al avance del Coronavirus en el mundo es difícil saber si los nuevos episodios comenzarán a emitirse en a fines del 2020 o en 2021.