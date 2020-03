“Grey’s Anatomy”: ¿por qué Katherine Heigl abandonó la serie después de seis temporadas?

“Grey’s Anatomy”, el exitoso drama médico de ABC, se acerca a los últimos episodios de su décimo sexta temporada. La serie, que lleva 15 años al aire, ha visto ir y venir a muchos actores, al punto que solo quedan tres miembros del reparto original de la serie: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr. (Richard Weber). Justin Chambers, Alex Karev en la ficción, ha sido el último en decir adiós.

La ficción es una de las favoritas de la televisión y ha logrado cautivar a lo largo de sus 16 temporadas al público, no solo por su trama sino también por sus personajes. Si eres un fiel seguidor del show, es probable que recuerdes a la actriz Katherine Heigl, quien interpretó a la Dra. Izzie Stevens, y abandonó la serie en 2010.

“Grey’s Anatomy”: despedida de Alex Karev

En ‘Leave a Light On’ (16x16), décimo sexto episodio de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy”, se rindió el último adiós a Justin Chambers (Alex Karev) de la serie, en el cual se dio una referencia a Izzie Stevens luego de 10 temporadas. Entonces los fans empezaron a preguntarse ¿qué pasó con la actriz? ¿por qué abandonó la serie? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ KATHERINE HEIGL ABANDONÓ “GREY’S ANATOMY”?

La actriz Katherine Heigl fue una de las integrantes originales del elenco de “Grey’s Anatomy”, por lo que cuando dejó la serie en 2010, su personaje, la Dra. Izzie Stevens, fue muy extrañada. Pero, ¿qué pasó con el Dr. Stevens y por qué Heigl dejó el programa? Si bien hay mucho drama en la cámara, también sucedieron muchas cosas detrás de escena.

En la serie, su personaje fue diagnosticado con melanoma en etapa cuatro que afectó su hígado, cerebro y piel. Afortunadamente, después de extirpar el tumor, Izzie fue declarada libre de cáncer.

Sin embargo, este fue el principio del fin para ella cuando se divorció de su esposo Alex (interpretado por Justin Chambers) y dejó Seattle en el episodio 12 de la sexta temporada. Pero, ¿qué estaba sucediendo detrás de escena que condujo a la salida de la actriz?

En el capítulo de despedida del personaje Alex Karev, se conoció el inesperado fin de la que fue pareja hasta la sexta temporada de la popular serie (Foto: Instagram)

Todo comenzó cuando Heigl fue nominada para un Premio Emmy en 2008 por su actuación en “Grey’s Anatomy”, pero rechazó la nominación. En una entrevista con The New York Times sobre por qué hizo esto, y dejó sorprendidos a todos.

“No sentí que me dieron el material esta temporada para garantizar una nominación al Emmy y en un esfuerzo por mantener la integridad de la organización de la academia, retiré mi nombre de la contienda. Además, no quería potencialmente quitarle una oportunidad a una actriz a la que se le dieron tales materiales", dijo.

La respuesta de Katherine Heigl no fue bien recibida por sus colegas y sobre todo por la creadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes. Heigl salió del programa en 2010 y, según los informes, se disculpó con la propia productora en privado.

Izzie Stevens fue parte del capítulo de despedida de Alex Karev tras 10 temporadas alejada de la historia (Foto: Instagram)

“Fui a hablar con Shonda y le dije: ‘Lo siento mucho. Eso no estuvo bien, y no debería haber dicho eso’. Me arrepiento de haberlo hecho público”, comentó en su momento la actriz.

“En cierto nivel, me dolió y en otro nivel no me sorprendió. Cuando la gente te muestra como son, debes creerles.”, dijo Rhimes a Oprah Winfrey en una entrevista del 2012.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 16 DE “GREY’S ANATOMY”?

La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” se transmite todos los jueves a través de ABC en Estados Unidos, a las 8:00 pm (hora del este) / 7 pm (hora del centro). El capítulo también estará disponible ONLINE en las plataformas digitales del canal.

En España, la nueva temporada de “Grey’s Anatomy” es emitida los viernes a las 00:15 am (hora local) por FOX Life en V.O.S.E. Es decir, en inglés pero con subtítulos en español. La versión en español llegó el 17 de octubre a las 10:10 pm (hora local).

A América Latina llegó el martes 14 de enero y lo puedes ver, como siempre, por Canal Sony.

Asimismo, las primeras quince temporadas de “Grey’s Anatomy” con subtítulos en español las puedes ver en Netflix.

Grey's Anatomy: el futuro de Andrew DeLuca

