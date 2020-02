En el nuevo episodio de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy”, DeLuca se enoja después de que Meredith se hace cargo de su paciente Suzanne, cuyos síntomas siguen afectando a los médicos de Gray Sloan. En tanto, Jackson, Owen y Jo trabajan en una pareja herida por un ataque de oso; y Levi se lastima cuando Nico no quiere que conozca a sus padres.

En ‘A Diagnosis’ (16x14), décimo cuarto episodio de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”, los síntomas de Suzanne empeoran, Andrew y Riley hacen de todo por descubrir la misteriosa enfermedad, pero al notar que la paciente sufre por la falta de medicamentos Bailey ordena que lo reanuden.

Al ver lo inmerso que DeLuca está en ese caso Meredith se preocupa por él y habla del tema primero con Riley, pero al no obtener el resultado esperado se dirige a Miranda, quien envía al residente a descansar y pone a cargo a Mer.

Grey’s Anatomy 16x14

Toda esta situación provoca que Riley decida marcharse y justo cuando está por irse reciben los resultados de la prueba de médula sanguínea y descubren que Suzanne tiene el síndrome de activación de macrófagos, que Riley reconoce como una complicación de la enfermedad de Still.

De inmediato y sin discutirlo con Meredith DeLuca le inyecta esteroides a Suzanne, quien se mejora rápidamente. Cuando Mer le dice a Andrew que la familia quiere agradecerle él le responde que puede quedarse con el crédito y la llama hipócrita. Al verlo tan alterado ella intenta calmarlo y le hace notar que se está comportando como su padre, quien tenia una enfermedad mental.

Esto último provoca que DeLuca se enoje aún más y decida cortar la situación. "No necesito esto, no te necesito a ti. Hemos terminado", le dice antes de marcharse. ¿Realmente es el fin de esta relación? Lo curioso es que todo sucedió delante de Cormac.

¿QUIÉN ES EL PADRE DEL BEBÉ DE AMELIA?

Amelia no encuentra el valor para realizarse la prueba de sangre que determinará quien es el padre del bebé que espera, y mientras lo hace se esconde de Link y de Owen. Maggie se ofrece a ayudarla y la hermana de Derek se explica que ella y Link son "casi dolorosamente buenos" juntos, pero tal vez él no quiera estar con ella si el bebé resulta ser de Owen, o que la hace cuestionarse sobre su amor.

Maggie intenta convencerla de que la necesidad de Link de saber la verdad no tiene que ver con cuánto la ama, pero Amelia no está convencida.

Cuando Link la busca en casa de Meredith, Amelia le dice que ha tomado una decisión: no se someterá a ninguna prueba de sangre para descubrir quién es el padre, ya que prefiere criar a su hijo con personas a las que no les importan las relaciones biológicas y da por terminado su relación.

¿QUÉ PASÓ CON ALEX KAREV?

Hasta el momento, “Grey’s Anatomy” no ha revelado que ha sucedido con Alex Karev, lo único que se sabe es que no contesta las llamadas. En este episodio del drama médico de ABC, Jo lo llama entre lágrimas rogándole que le cuente qué está pasando con él y por qué no está en casa.

Además, luego de discutir con DeLuca, Mer le envía un mensaje a si mejor amigo asegurando que lo necesita, y aunque se puede ver que Alex está escribiendo al final no envía ningún mensaje.

Y si no fuera suficiente con todo este drama, Jackson toca a la puerta de Maggie para pedirle perdón por dejarla sola en el bosque, sobre todo porque si había osos; y Schmitt descubre que los padre de Nico no saben que él es gay.