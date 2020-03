“Grey’s Anatomy”: ¿por qué la suerte de Andrew DeLuca mantiene preocupados a todos?

“Grey’s Anatomy”, el exitoso drama médico trasmitido por la cadena ABC, está acercándose a los últimos episodios de la décimo sexta temporada y varias sorpresas se vienen para el gran final. La abrupta salida de Justin Chambers, actor encargado de dar vida al doctor Alex Karev durante 15 años, dejó sorprendidos a todos. Sin embargo, al parecer, no sería el único médico en abandonar el Grey Sloan Memorial Hospital pues Andrew DeLuca también podría despedirse de la serie en esta temporada.

La directora de “Grey’s Anatomy”, Linda Klein, envió una “advertencia” a los fanáticos del drama médico. Esta vez, se refirió al futuro de Andrew, interpretado por el actor Giacomo Gianniotti, quien podría estar en serios problemas. “Deberíamos estar muy preocupados”, dijo a TV Guide.

El reciente comportamiento del Dr. Andrew DeLuca puede verlo en algunos problemas (Foto: Instagram)

¿Por qué? Bueno, tiene que ver con el décimo quinto episodio de la temporada 16 de la serie titulado ‘Snowblind’ (16x15), en el que el cirujano caminó seis millas en la nieve para obtener un hígado para un paciente joven. Si bien eso es un comportamiento heroico, el hecho de que no usara guantes podría haber terminado su carrera, ya que regresó al hospital con congelación severa en sus manos.

¿QUÉ PASARÁ CON ANDREW DELUCA?

“Él es médico y cirujano y eso es lo que necesitan para continuar con su hermosa vida”, dijo la directora de “Grey’s Anatomy” con respecto a las manos lesionadas de DeLuca. “Así que deberíamos estar muy preocupados”.

¿Qué podría pasar con Andrew DeLuca? Si sus manos no sanan en 12 horas, podría perder una o ambas. Eso no solo sería malo para el médico, sino para los fanáticos de “Grey’s Anatomy” que aún no están listos para despedirse de MerLuca, la pareja conformada por Meredith y Andrew. Ante este panorama, quizá nos encontramos en los últimos momentos de la relación.

Incluso DeLuca fue el que terminó a Meredith, aunque no porque hubiera dejado de quererla, sino porque creyó que necesitaban un tiempo; aun así, Mer ha seguido al pendiente del doctor.

Giacomo Gianniotti compartió cómo se preparó su personaje para el episodio en el que sus manos corren peligro (Foto: Instagram)

Lo cierto es que la evolución del Dr. Andrew DeLuca en “Grey’s Anatomy” ha ido en ascenso con el paso de las temporadas. De ser un residente encantador con quien Maggie (Kelly McCreary) tuvo un apasionado romance, pasó a convertirse en un cirujano aguerrido e interés amoroso de la protagonista. Sinceramente pocos y quizá ni Meredith (Ellen Pompeo) vieron venir la importancia que iba a tener su personaje mientras avanzaban los episodios.

Su posible salida seria otro golpe para los fanáticos del exitoso programa. Así que solo cuestión de esperar que sorpresas prepara el equipo de producción para los últimos capítulos de la temporada 16.

Giacomo Gianniotti subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos donde se ven los daños que sufrieron sus manos y su rostro en tan intenso episodio (Foto: Instagram)





Cabe recordar que el mes pasado, Gianniotti habló sobre sufrir una pérdida de carrera que hizo que los fanáticos se preocuparan de que dejara el programa al que se unió en 2015. “Hoy finalmente acepto la derrota, en una larga batalla en la que he estado durante las últimas dos semanas de mi carrera”. escribió en sus historias de Instagram: “Estoy devastado”.

Gianniotti le dijo a TV Guide que las publicaciones no se referían a “Grey’s Anatomy”, pero después de la semana no buena y terrible de DeLuca, ¿podemos realmente creerle? Después de todo, nadie sabía que el propio Alex Karev, Justin Chambers, se iría hasta que fuera demasiado tarde.

El actor escribió un mensaje agradeciendo a la producción y a la directora en turno Linda Klein, un tanto emocionado por lo importante que fue el suceso para su personaje (Foto: Instagram)

EL CAPÍTULO DE DESPEDIDA DE ALEX KAREV

Aunque sabíamos que habíamos visto lo último de Justin Chambers en la ficción médica en un episodio del pasado mes de noviembre, la ficción todavía no había abordado cómo sacaría al personaje de la ecuación después de haber sido miembro regular del reparto desde la primera temporada.

El episodio de la próxima semana de Grey’s Anatomy, titulado “Leave A Light On” (Deja una luz encendida), ofrecerá una despedida al personaje y dará un cierre a su historia. La promo del episodio trata sobre Alex, presentando algunos recuerdos emocionales de su tiempo en la serie.

“Después de 16 temporadas, nos despedimos del Dr. Alex Karev. El próximo jueves, ella explica cómo termina su historia”, dice el avance del capítulo que podrá verse el próximo 5 de marzo.

Sin embargo, según apunta The Hollywood Reporter, lo más probable es que esa emisión no cuente con nuevas imágenes de Chambers en la piel de su personaje.

“Grey’s Anatomy”: despedida de Alex Karev

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 16 DE “GREY’S ANATOMY”?

La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” se transmite todos los jueves a través de ABC en Estados Unidos, a las 8:00 pm (hora del este) / 7 pm (hora del centro). El capítulo también estará disponible ONLINE en las plataformas digitales del canal.

En España, la nueva temporada de “Grey’s Anatomy” es emitida los viernes a las 00:15 am (hora local) por FOX Life en V.O.S.E. Es decir, en inglés pero con subtítulos en español. La versión en español llegó el 17 de octubre a las 10:10 pm (hora local).

A América Latina llegó el martes 14 de enero y lo puedes ver, como siempre, por Canal Sony.

Netflix. Asimismo, las primeras quince temporadas de “Grey’s Anatomy” con subtítulos en español las puedes ver en

