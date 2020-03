“Grey’s Anatomy”: temporada 17, ¿será la última de Anatomía de Grey?

‘Grey’s Anatomy’ es una de las series más longevas de la televisión estadounidense con 15 años al aire, su historia y personajes la convirtieron en un fenómeno internacional que en cada temporada cautiva a millones de seguidores. El exitoso drama médico de ABC se acerca a los últimos episodios de su décimo sexta temporada y la verdad es que semana tras semana ha dejado sin aliento a los fans con tantos eventos que la serie ha ido presentando.

Desde el despido de Meredith Grey (Ellen Pompeo) por el fraude que realizó, su juicio, el embarazo inesperado de Amelia (Caterina Scorsone), y finalmente el adiós a Alex Karev (Justin Chambers), hemos vibrado con cada capítulo de la temporada 16.

“Grey’s Anatomy”: despedida de Alex Karev

Es verdad que ‘Grey’s Anatomy’ ha visto ir y venir a muchos actores, al punto que solo quedan tres miembros del reparto original de la serie: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr. (Richard Weber). Justin Chambers, actor encargado de dar vida al doctor Alex Karev durante 15 años, ha sido el último en decir adiós.

¿LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY” SERÁ LA FINAL?

Tras los últimos acontecimientos, los seguidores de la serie se han preguntado cual será el futuro de sus personajes favoritos y si la historia continuará para más temporadas o está cerca al final. Justo la salida de Justin Chambers hizo cuestionar a muchos que quizá ya era tiempo de decirle adiós a la serie ya que el cierre argumental del doctor Alex Karev rayó en el ridículo y demostró que las buenas ideas de los guionistas quizá se hayan agotado.

Ahora, los recientes comentarios negativos hacia la serie al parecer han tenido una respuesta, y es que Giacomo Gianniotti, mejor conocido como el Dr. Andrew DeLuca, hizo unas declaraciones a US Weekly sobre el posible final de la serie; ninguna confirmación evidentemente, pero sin duda un comentario bastante fuerte.

“En este momento sólo tenemos una temporada más confirmada y me siento bastante seguro de que será el final por las conversaciones que he tenido con la gente del estudio”, comentó para el citado medio.

En el capítulo “Leave A Light On" (16x16), el drama médico de ABC resolvió finalmente la razón por la que el veterano doctor ya no se deja ver por el hospital (Foto: ABC)

Cabe señalar que ‘Grey’s Anatomy’ ha parado sus grabaciones a causa del coronavirus y si esto llegara a durar más de lo estimado, quizá la temporada que está corriendo pudiera terminar antes de lo previsto o bien retrasar las emisiones, aunque estas son especulaciones.

El actor también señaló que muchos involucrados en la producción y el estudio aman la serie, la han apoyado por largo tiempo y ellos podrían continuar con ella, pero saben que debe haber un final y quizá está más cerca de lo que pensamos.

“De momento, por temas e historias a tratar, no hay un problema. Tenemos una fórmula muy clara. Somos un show que hace muchos comentarios políticos. Tratamos problemas reales y no faltan temas de los que hay que hablar. Por lo que respecta a los escritores podrían escribir para siempre porque hay muchas personas en el mundo que no tienen una gran voz y que necesitan un megáfono. Proporcionamos eso año tras año”, agregó Gianniotti.

Aunque estos comentarios resultan interesantes en la actualidad dadas las circunstancias de la serie, aún no se ha dicho nada oficial respecto al futuro de ‘Grey’s Anatomy’ más allá de la décimo séptima temporada.

Grey's Anatomy: el futuro de Andrew DeLuca

¿QUÉ DIJO ELLEN POMPEO SOBRE EL FINAL DE “GREY’S ANATOMY”?

Como ya sabemos, se tiene confirmada la temporada 17 de la serie, pero ¿qué pasará después? Aún con la entrega 16 siendo transmitida, y la próxima en planificación, todo indicaría que el camino no se alargaría más.

Recordemos por un lado que el contrato de Ellen Pompeo es solo hasta el 2021. Shonda Rhimes, creadora de la serie, dijo el pasado que seguirá adelante hasta que Pompeo así lo quiera. Mientras la actriz esté dispuesta a interpretar a Meredith, entonces tendremos más temporadas.

Si a los datos ya vistos le sumamos que hace poco, en una entrevista con James Corden, la actriz evitó todas las preguntas relacionadas a la temporada 17 y los rumores de que esta será la última, claramente no es una buena señal.

"Grey's Anatomy", serie creada por Shonda Rhimes, lleva 15 años al aire (Foto: ABC)

“El final, el último episodio es muy importante. Los fans nunca estarán felices. Sopranos, Game of Thrones, se enojan sin importar cómo terminemos la serie. Así que hay mucha presión sobre ese episodio final”, mencionó Pompeo.

A pesar de que aún no se ha confirmado o negado nada, la forma de cómo Ellen ha respondido a todas y cada una de las preguntas al respecto han generado muchas sospechas entre los fans.

¿CUÁNDO EMPEZÓ “GREY’S ANATOMY”?

“Grey’s Anatomy” (Anatomía según Grey en Hispanoamérica y Anatomía de Grey en España) es una serie de televisión estadounidense creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo.​ Se estrenó el 27 de marzo de 2005 en la cadena ABC y narra el día a día de los cirujanos de un ficticio hospital de Seattle.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE MEREDITH GREY?

Meredith Grey es la actual jefa de cirugía general en el Grey Sloan Memorial Hospital. Ella es la hija de Ellis Grey (Muerta), una famosa cirujana general, y Thatcher Grey. Estuvo casada con Derek Shepherd hasta su muerte; junto a Derek, tuvieron dos hijas, Zola y Ellis, y un hijo, Bailey.

¿CÓMO SE LLAMA MEREDITH GREY EN LA VIDA REAL?

Meredith Eleonor Grey es la protagonista de la serie de televisión “Grey’s Anatomy” (ABC), interpretada por la actriz Ellen Pompeo. La creadora de la serie, Shonda Rhimes, ha dicho que el personaje es un vivo reflejo de su personalidad.

La serie de televisión estadounidense está creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo (Foto: ABC)

