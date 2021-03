CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el octavo episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, a medida que aumentan los traumas y la presión, los médicos del Grey Sloan intentan encontrar un camino a seguir, y Richard cuestiona su fe. Mientras tanto, Jo, Link y Jackson empiezan un juego de beber poco convencional.

Tras la muerte de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), en ‘It’s All Too Much’ (17x08), cada uno de los personajes del drama médico de ABC intenta lidiar con la trágica noticia a su manera: Richard les pide que envíen un video tributo, Miranda Bailey insiste en la autopsia, y Teddy ve a su compañero en todos lados, además quiere que Meredith deje el ventilador.

En tanto, Amelia se enfada con Link por conservar una botella de alcohol en la casa, así que él sale a beber con Jo y Jackson Avery, quienes hacen un concurso de “quién es más triste”. Después de narrar varias tragedias, definitivamente gana Jo.

Luego de lidiar con paciente que entro en crisis por el aislamiento, Maggie y Helm comparten un momento conmovedor. Helm señala que no ha tocado a nadie sin guantes en dos meses y está segura de que correrá desnuda por los pasillos si las cosas continúan de ese modo, así que para reconfortarlo Maggie le indica que se levante y apoyan sus espaldas por un rato mientras lloran.

MEREDITH SIGUE LUCHANDO

En su idílica playa, Meredith volvió a ver a Derek (Patrick Dempsey) y descubrió que si relajaba podía acercarse un poco más a él. A pesar de los intentos de Teddy, Meredith se queda con respirador, pero Cormac decide hablar con ella sobre Zola, Bailey y Ellis, y logra algunos avances.

Cuando Derek la anima a escuchar Derek, Mer se traslada a otra parte de la playa, donde también aparece Cormac, quien le pide que luche por su vida porque sus hijos la necesitan y el hospital también. Meredith no sabe qué hacer, pero el amor de su vida le asegura que todo estará bien y le promete que siempre estarás ahí, así que ella se aleja.

En ese momento Cormac ve que Mer mueve la cabeza, y aunque sus signos vitales no cambian, sin duda es una buena señal, tal vez en el próximo episodio de “Grey’s Anatomy”, puede dejar el respirador como Teddy quería.

TEDDY COLAPSA

Durante el homenaje para DeLuca, todos lloran la partida de su amigo, y Miranda, quien no ha tenido la oportunidad de enfrentar la muerte de su madre, le pide un tiempo libre a Richard, y después de que se lo concede se refugia en los brazos de su esposo.

Mientras todos se reúnen para ver el video conmemorativo de DeLuca, Teddy lo observa desde la acera sentada abrazando sus rodillas. Cuando Owen termina su turno la encuentra en el mismo lugar y en la misma posición, así que la carga para llevarla a casa.