Grey’s Anatomy sigue sorprendiendo a sus seguidores con las historias que se están desarrollando a lo largo de la segunda parte de la temporada 16. Las emociones están a flor de piel debido al rumbo que ha comenzado a tener la serie de ABC y una de ellas es la historia de Amelia (Caterina Scorsone) y la paternidad de su hijo recién nacido.

Desde el momento que Amelia se enteró que estaba embarazada, su forma de pensar y sentir cambió por completo. La entusiasmó la idea de ser mamá, sin importarle si tuviera o no una relación estable.

Al igual que su personaje, Caterina Scorsone se encuentra muy feliz con el nacimiento de su pequeña hija que nació en diciembre de 2010 y como siguen las grabaciones de Grey’s Anatomy. La actriz y madre de tres hijas ha sabido combinar sus funciones para no fallar en el trabajo y mucho menos a su pequeña bebé.

CATERINE SCORSONE Y SU ROL COMO MADRE

Caterine Scorsone se acaba de convertir en madre de una tercera niña y luego de un ligero descanso, la actriz tuvo que volver al set de Grey’s Anatomy para seguir grabando los capítulos de la segunda parte de la temporada 16.

La mamá de 38 años ha decidido llevar a su bebé a su centro de trabajo para estar cerca de ella y no dejar de amamantarla cuando sea la hora de comer y así lo dejó ver a través de sus redes sociales.

Hace unos días, la popular ‘Amelia’ publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de ella junto a su pequeña hija y en la descripción dejó un gran mensaje feminista.

“Disparando a Anatomía de Grey . Amamantando a mi bebé en el trabajo. Así es como se ve la infraestructura feminista; lugares de trabajo que apoyan a mujeres trabajadoras, familias, niños y su desarrollo. #humano.”

En la imagen se puede ver a Caterina muy relajada dándole de comer a su hija recién nacida. La actriz siente el gran apoyo que le ha dado toda la familia de Grey’s Anatomy para que cumpla con sus roles como actriz y mamá.

LA FAMILIA DE CATERINE SCORSONE

La intérprete canadiense tiene dos hijas más que son Eliza de 7 años y Paloma de 3 años; su hermosa familia la completa su esposo Rob Giles.

La segunda hija de Caterina fue diagnosticada con síndrome de Down después de su nacimiento en 2016, y desde ese momento, la actriz tuvo que cambiar mucho para darle todo los cuidado posibles y el amor incondicional a su pequeña bebé.

“Cuando nació Pippa, me di cuenta de que tenía síndrome de Down y que iba a tener algunas diferencias físicas y algunas diferencias cognitivas ... No sabía cuál sería su capacidad. Realmente me hizo caer en picada ”, explicó en un episodio de podcast“ Motherly ”de marzo de 2019.

“Si mi trabajo no es equiparla para competir y pueda desarrollarse social, educativa, física o económicamente ... ¿qué es una madre? ¿Cual es mi trabajo? Cuidar mucho a Paloma y hacerla sentir capaz y amada".

