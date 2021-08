Ellen Pompeo es una de las actrices más famosas y queridas de la televisión estadounidense. Desde el 2005, la artista interpreta a Meredith Gray en la exitosa serie “Grey’s Anatomy” (“Anatomía de Grey” en español).

Durante 16 años, la actriz ha dado vida a la protagonista del drama médico más longevo de la televisión, convirtiéndose así en una de las mujeres más importantes dentro de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Laura Brown, la estrella de Hollywood confesó que no tiene planes de seguir actuando después de que “Grey’s Anatomy” llegue a su fin. Aquí toda la información.

¿ELLEN POMPEO SEGUIRÁ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

A sus 51 años, Ellen Pompeo ha alcanzado mucho éxito tras interpretar a Meredith Gray en la serie “Grey’s Anatomy”. No obstante, este podría ser su último papel actoral, ya que no tiene ‘ningún deseo’ de seguir actuando después de que el drama médico concluya.

“No estoy diciendo que nunca volveré a actuar, es muy posible que lo haga, pero no estoy muy emocionada por continuar mi carrera como actriz”, dijo la actriz en el podcast ‘Ladies First with Laura Brown’.

Ellen Pompeo como Meredith Grey (Foto: ABC/Mitch Haaseth)

Asimismo, Pompeo señaló que trabajar en Hollywood no es tan glamoroso como parece y que en realidad es para la gente joven de alma.

“Sentada en remolques, viajando, filmando esto en Atlanta, filmando aquello en Vancouver. No tengo ningún deseo de ir a sentarme en los remolques a las 11 de la noche y esperar para filmar escenas y que los AD toquen a mi puerta y me digan cuando puedo almorzar. Ya sabes, es para los jóvenes de corazón. ¡Es para los jóvenes!”, manifestó Ellen en el episodio del 27 de julio.

Ellen Pompeo es Meredith y Kelly McCreary es Maggie en 'Grey's Anatomy' (Foto: ABC)

Por otro lado, Pompeo estaría pensando seriamente en entrar al mundo de los negocios. “Soy más emprendedora en esta etapa”, dijo en Ladies First.

“Estoy entusiasmada por invertir en negocios y comenzar negocios. Esa es un área de crecimiento que me entusiasma, usar mi cerebro de una manera diferente”, añadió la reconocida actriz estadounidense.

¿QUÉ DIJO EL ESPOSO DE ELLEN POMPEO SOBRE LOS BESOS DE LA ACTRIZ EN LA SERIE?

Ellen Pompeo reveló que su esposo Chris Ivery se puso celoso cuando la vio por primera vez besándose con Patrick Dempsey en “Anatomía de Grey”.

“El pobre no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Recuerdo que al principio fue muy difícil para él”, comentó la actriz durante una entrevista con Laura Brown.

Sin embargo, Ivery comprendió que era el trabajo de su esposa y que debía respetar su desenvolvimiento en la popular serie.

Imágenes del reencuentro de Meredith Grey (Ellen Pompeo) y Derek Shepherd (Patrick Dempsey) en el regreso de la serie (Fotos: ABC)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY”?

La temporada 18 de “Grey’s Anatomy” se estrenará el jueves 30 de septiembre de 2021 en ABC, cadena de televisión estadounidense.