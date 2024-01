Desde que “Griselda” se estrenó en Netflix, el 25 de enero de 2024, la serie se convirtió en la favorita del público que busca saber más sobre la sanguinaria narcotraficante y criminal colombiana que formó parte del Cártel de Medellín. Si bien, la magnífica interpretación de Sofía Vergara gustó a todos, ¿sabías que hay otras producciones que también se hicieron en honor a ‘La madrina de la cocaína’? En los siguientes párrafos, te contamos qué actrices más le han dado vida.

Cabe señalar que en la plataforma de streaming, este drama tiene un total de seis capítulos, los cuales siguen la vida de la también conocida como ‘La viuda negra’, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación en el mundo de las drogas en Miami.

LAS OTRAS ACTRICES QUE INTERPRETARON A GRISELDA BLANCO

A continuación, las histrionisas que se pusieron en la piel de la narcotraficante Griselda Blanco.

ANA SERRADILLA EN “LA VIUDA NEGRA”

“La viuda negra” es una serie televisiva que se emitió entre 2014 y 2016. Narra la vida de Griselda Blanco, una infame narcotraficante, que fue interpretada por Ana Serradilla, quien aparece a lo largo de 139 episodios.

Ella es una actriz que nació en Ciudad de México, el 9 de agosto de 1978. Ha hecho cine y televisión, siendo recordada por su participación en “Hidden Moon” (2012), “La otra familia” (2011) y “Las Juanas” (2004).

En una entrevista con “El gordo y la flaca”, Serradilla pensó que no iba a ser elegida como la protagoniza porque no era colombiana, además de no tener el acento, pero al final lo hizo suyo.

CATHERINE ZETA-JONES EN “LA REINA DE LA COCAÍNA”

“La reina de la cocaína” es una película de 2017 que muestra la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, desde que era una niña hasta su muerte. La trama es contada desde la perspectiva de Michael Corleone Blanco, hijo mejor de la narcotraficante.

El rol principal está a cargo de la actriz británica Catherine Zeta-Jones, quien recibió críticas por dar vida a una mujer latina. “Esta es la tercera vez que doy vida a una hispana. Hice el papel principal en Zorro, donde tuve una prueba de pantalla con seis mujeres latinas y obtuve el papel”, respondió a los cuestionamientos en la revista estadunidense Entertainment Weekly.

Ella es una actriz, cantante y bailarina británica que nació en Swansea, Gales, el 25 de septiembre de 1969. Ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo, además de tener un Óscar por su interpretación en el musical “Chicago”.

LINA TEJEIRO EN “PARAÍSO BLANCO”

“Paraíso blanco” es una serie de televisión web que se estrenó en julio de 2023 por ViX, la cual se basó en la vida del narcotraficante colombiano Carlos Lehder. Si bien, está protagonizada por Sebastián Osorio, en la trama se hace alusión y aparece la famosa Griselda Blanco, a la que apodan ‘La madrina’, interpretada por Lina Tejeiro.

En esta producción, ella aparece con cabello largo y ondulado, además de usar un labial rojo y blusas llamativas. Ella es una actriz que nació en Villavicencio, Colombia, el 8 de octubre de 1991.

“Desde que leí el casting me propuse hacerlo lo mejor que podía, soñaba y quería formar parte de este proyecto. ¿Por qué? No sé, en mi intuición algo vibraba cuando leía el libreto. Le pedí al destino un personaje con carácter y con diferentes matices donde pudiera explorarme más, retarme como actriz. Preparé la audición desde mi casa, lo grabé con mi equipo, mi mamá y un amigo actor fueron mis compañeros de escena para la audición”, contó de acuerdo a una publicación de la Revista Vea.