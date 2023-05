El origen de Rocket Raccoon en la saga cinematográfica de “Guardianes de la Galaxia” ha sido uno de los grandes misterios para los fans de Marvel. El popular mapache antropomórfico se ha caracterizado por su fuerte personalidad y sus habilidades con las armas, pero no precisamente por ser abierto a confesar hechos claves de su pasado.

Por eso, cuando James Gunn anunció que “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ (”Guardians of the Galaxy Vol. 3″) contaría este lado de la vida del personaje que interpreta Bradley Cooper, muchos seguidores de la franquicia se mostraron entusiasmados.

Pero, ¿qué dicen los textos originales? ¿Es diferente a lo que plantea el MCU? En las siguientes líneas, te contamos cuál es el origen de Rocket en los cómics de Marvel.

LA APARICIÓN DE ROCKET RACCON EN LOS CÓMICS

Rocket Raccoon fue creado por Bill Mantlo y Keith Giffen, quienes tuvieron como inspiración la canción “Rocky Raccoon” de The Beatles. El personaje apareció por primera vez en “Marvel Preview #7″ (1976), bajo el nombre de “Rocky”.

Tiempo más tarde, en mayo de 1982, fue parte de “The Incredible Hulk #271″ de Bill Mantlo y Sal Buscema. En la publicación, se descubre que su apodo es la abreviatura de “Rocket”.

El personaje Rocket Raccoon fue creado por los artistas Bill Mantlo y Keith Giffen (Foto: Marvel Comics)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ROCKET EN LOS CÓMICS?

Según Marvel Comics, Rocket es originario del planeta Halfworld. Antes de su nacimiento, estas tierras fueron colonizadas por humanoides alienígenas que buscaban desarrollar un pabellón psiquiátrico intergaláctico. Ellos estudiaban a los enfermos mentales y documentaban sus hallazgos en La Biblia de Gideon.

En este lugar, las máquinas que dirigían la instalación se volvieron conscientes de sí mismas y utilizaron su tecnología para otorgar mejoras cibernéticas a la vida silvestre. Así, las mascotas fueron genéticamente manipuladas para darles inteligencia a nivel humano, con el fin de atender a los pacientes.

Los animales y robots vivían en armonía, hasta que el topo Judson Jakes intentó tomar el control al robar La Biblia de Gideon. Frente a esta amenaza, Rocket se convirtió en un luchador por la libertad y lideró la rebelión contra el villano.

Estuvo involucrado en muchas batallas, hasta abandonar su planeta de origen e irse al espacio para vivir sus propias aventuras. En ese sentido, tras su encuentro con Peter Quill, se convirtió en uno de los miembros de “Los Guardianes de la Galaxia”.

Rocket es originario del planeta Halfworld, tal como se revela en los cómics (Foto: Marvel Comics)

EL ORIGEN DE ROCKET EN EL MCU

Hasta el estreno de “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, el Universo cinematográfico de Marvel (MCU) no nos había ofrecido una respuesta definitiva sobre el origen de Rocket Raccoon.

Mientras los robots tuvieron un papel clave en el origen de los cómics, los avances oficiales de la tercera entrega de la saga parecen confirmar que es el Alto Evolucionador el responsable de su creación.

De acuerdo con el actor Chukwudi Iwuji, el High Evolutionary es un científico “narcisista, sociópata, pero muy encantador”, que se especializa en crear criaturas híbridas como Rocket. De esta manera, busca establecer una “raza especial” con sus modificaciones.

Pese a estas diferencias, ¿habrá algún guiño al relato de los cómics? Pues, deberás prestar atención a todos los detalles del metraje de “Guardianes de la Galaxia 3″.

Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO VER “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

La cinta llegará a las salas de cine, en Latinoamérica y España, el jueves 4 de mayo del 2023. Si vives en Estados Unidos, podrás ver el film desde el viernes 5 de mayo.