La película “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ (”Guardians of the Galaxy Vol. 3″) es uno de los grandes estrenos del 2023. No solo es la cinta con la que concluye la trilogía cinematográfica de James Gunn en el MCU, sino que también es la despedida de queridas figuras de la franquicia.

Tal como se lee en su sinopsis oficial, la producción sigue al equipo adaptándose a la vida en Knowhere. Sin embargo, cuando partes del pasado de Rocket resurgen, ellos se embarcarán en una misión que podría disolver a los “Guardianes” tal como los conocemos.

Entonces, ¿quieres conocer a los actores y personajes de “Guardianes de la galaxia 3″? A continuación, te revelamos quién es quién en la película número 32 del Universo cinematográfico de Marvel.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3”?

1. Chris Pratt como Peter Quill / Star-Lord

Chris Pratt interpreta al protagonista de la saga: Peter Quill, quien es mitad humano y mitad celestial. A diferencia de los otros largometrajes, esta versión del personaje está menos preocupado por el equipo, ya que todavía está recuperándose de la pérdida de Gamora. Ahora, deberá llegar a un acuerdo con la variante de su amada.

Chris Pratt como Peter Quill / Star-Lord en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” (Foto: Marvel Studios)

2. Zoe Saldaña como Gamora

Gamora fue presentada como la feroz hija de Thanos. Pero, con el tiempo, se hace mucho más compasiva y se enamora de Peter. Lamentablemente, ella murió a manos de su padre.

Sin embargo, los hechos de “Endgame” permitieron que una de sus variantes sea liberada en la actualidad. Se sabe que esta lidera una facción de los Ravagers, el sindicato criminal interestelar que crio a Quill.

Para la actriz Zoe Saldaña, la película representa la despedida de su personaje: “No creo que este sea el final para los ‘Guardianes’. Es el final para mí, para Gamora”, le dijo a The Hollywood Reporter.

Zoe Saldaña como Gamora en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” (Foto: Marvel Studios)

3. Dave Bautista como Drax el Destructor

Las motivaciones iniciales de Drax se relacionaban a vengar la muerte de su familia. Como esa misión se completó, encontró en “Los Guardianes” a su gran equipo. El actor que lo interpreta es Dave Bautista, quien también se despide del MCU con este film.

Dave Bautista como Drax el Destructor en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” (Foto: Marvel Studios)

4. Karen Gillan como Nebula

En un inicio, Nebula era una de las villanas de la saga. No obstante, evolucionó hasta perdonar a su hermana Gamora y convertirse en un miembro importante del grupo protagonista.

Karen Gillan como Nebula en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

5. Pom Klementieff como Mantis

Mantis era la ayudante de Ego, el padre de Peter Quill. Más tarde, se unió al equipo y hasta se comprobó que tenía mucho en común con Drax: ambos son ingenuos y no se caracterizan, precisamente, por tener las mejores habilidades sociales.

Pom Klementieff como Mantis en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

6. Vin Diesel como Groot

Vin Diesel nos ha regalado muchas versiones de Groot: desde el “original”, pasando por el Baby Groot, su etapa adolescente y ahora como “Swole Groot”. A lo largo de la historia, siempre ha demostrado estar comprometido con proteger a su familia.

Vin Diesel interpreta a Groot en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

7. Bradley Cooper como Rocket

En “Guardianes de la galaxia Vol. 3″, Rocket tiene un rol clave. Es el proyecto en el que se desarrolla su historia de origen, dándole un viaje emocional que lo pondrá cara a cara con su creador y en el que descubrirá a su amor perdido.

Bradley Cooper interpreta a Rocket en la película "Guardianes de la Galaxia 3" (Foto: Marvel Studios)

8. Sean Gunn como Kraglin Obfonteri

Sean Gunn repite su rol como Kraglin Obfonteri. Es la primera vez que lo veremos en la gran pantalla como miembro oficial de los “Guardianes”. Además, el actor es quien interpreta la voz de Rocket adolescente.

Sean Gunn como Kraglin Obfonteri en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

9. Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador

Chukwudi Iwuji le da vida al High Evolutionary, un científico especializado en ingeniería genética que trabaja con la ambición de convertir a todos los seres vivos en una “raza especial”. En ese sentido, es el creador de Rocket.

Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

10. Will Poulter como Adam Warlock

Will Poulter interpreta a Adam Warlock. En los cómics, es un organismo perfecto y ultrapoderoso que fue creado artificialmente. Asimismo, tiene habilidades milagrosas similares a las de Superman, como la superfuerza y el vuelo.

Adam Warlock es el villano de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ (Foto: Marvel Studios)

11. Elizabeth Debicki como Ayesha

Ayesha es la Suma Sacerdotisa del Soberano, una raza alienígena que se ve a sí misma como la forma de vida perfecta. Ella creó a Adam Warlock, el ser que podría derrotar a los “Guardianes”.

Elizabeth Debicki interpreta a Ayesha desde "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (Foto: Marvel Studios)

Otros actores y personajes de “Guardianes de la galaxia 3″:

Maria Bakalova como Cosmo, el perro espacial: Un ser que fue enviado al espacio, donde se convirtió en el jefe de seguridad de Knowhere.

como Cosmo, el perro espacial: Un ser que fue enviado al espacio, donde se convirtió en el jefe de seguridad de Knowhere. Sylvester Stallone como Stakar Ogord: Un miembro de alto rango de los Ravagers.

como Stakar Ogord: Un miembro de alto rango de los Ravagers. Noah Raskin como la voz de Rocket bebé.

como la voz de Rocket bebé. Michael Rosenbaum como Martinex, quien se unió a Ogord en “Guardianes de la Galaxia Vol. 2″.

como Martinex, quien se unió a Ogord en “Guardianes de la Galaxia Vol. 2″. Linda Cardellini como Lylla, una nutria antropomórfica que es el interés amoroso de Rocket.

como Lylla, una nutria antropomórfica que es el interés amoroso de Rocket. Asim Chaudhry como la voz de Teefs la Foca, una amiga de Rocket.

como la voz de Teefs la Foca, una amiga de Rocket. Mikaela Hoover como la voz de Floor el Conejo, otra creación del High Evolutionary.

como la voz de Floor el Conejo, otra creación del High Evolutionary. Stephen Blackehart como Steemie

como Steemie Daniela Melchior como Ura

como Ura Tara Strong en un papel aún no revelado

en un papel aún no revelado Nico Santos como Theel

como Theel Kai Zen como Phyla

como Phyla Callie Brand como un extraterrestre

como un extraterrestre Nathan Fillion como Master Karja

como Master Karja Dee Bradley Baker como la voz del alienígena Blurp

¿CÓMO VER “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

“Guardians of the Galaxy Vol. 3″ llegará a las salas de cine, en Latinoamérica y España, el jueves 4 de mayo del 2023. Si vives en Estados Unidos, podrás ver la cinta desde el viernes 5 de mayo.