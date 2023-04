En julio del 2014, Marvel Studios y James Gunn revolucionaron el género de los superhéroes con el estreno de “Guardianes de la galaxia″, una cinta que combina música, comedia y las aventuras de un escuadrón de alienígenas que deberán enfrentar las mayores amenazas interestelares.

Luego de dos exitosas películas, la empresa se alista para el estreno de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, la última entrega y que cerrará la franquicia protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista, además de contar con las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel.

Desde la confirmación de la última parte de la trilogía, pues no se considera el Especial de Navidad estrenado en Disney Plus, son muchas las preguntas que giran alrededor de la historia, incluyendo las escenas postcréditos que se verán.

“Guardianes de la Galaxia” combina reconocidas canciones con las secuencias de la historia (Foto: Instagram)

LAS ESCENAS POSTCRÉDITOS EN MARVEL STUDIOS

Desde su introducción en la primera entrega de IronMan, donde se vio a Samuel L. Jackson como Nick Fury adelantar la “Iniciativa Vengadores”, las escenas postcréditos se han convertido en una marca del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Sin embargo, no todos estos clips complementarios tienen un objetivo claro, pues mientras algunas sirven para adelantar la llegada de nuevos personajes y cintas, otras son alivios cómicos, tal como apunto el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

“La verdad es que todas las etiquetas nunca son solo sobre el futuro. Hay etiquetas que están comiendo shawarma o el Capitán América dice que tienes que aprender a ser paciente, a veces, ya sabes, esperas algo que no vale la pena. Así que siempre son divertidos para nosotros”, indicó en la San Diego Comic-Con 2022, haciendo referencia a las secuencias introducidas en “The Avengers” y “SpiderMan: Homecoming”.

Debido a esto, el presidente adelantó que analizaban cada una de las secuencias y son aprobadas según el objetivo que tengan en la franquicia

“No queremos que todo se sienta igual. Por lo tanto, algunas de las etiquetas se conectarán y otras no. Algunas de las películas y programas se conectarán, y otras no. Es tan importante que podamos tener historias introductorias independientes como Ms. Marvel o Moon Knight, además de cosas que se interconectan y construyen una historia más grande, como ‘The Kang Dynasty and the Multiverse Saga’”, indicó.

Pese a esto, Feige descartó que estas secuencias fueran a ser modificadas en las siguientes entregas.

“Y ahora creo que la gente, espero, vendrá a dar un paseo. Tanto cuando estás en el tren expreso hasta el final, como cuando es divertido, como muchas de las películas de nuestra Fase 1, 2 y 3”, explicó.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" es la última cinta de James Gunn en el UCM (Foto: Marvel Studios)

LA ESCENA POSTCRÉDITOS DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3″

Con la confirmación de que los clips posteriores a la película continuarán siendo incluidas en las franquicias, la pregunta es: ¿cuántas escenas postcréditos tendrá “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″?

En ese sentido, fue el propio director James Gunn quien indicó en su cuenta de Instagram que serán dos las secuencias posteriores a la tercera parte de la historia.

“No hay una escena posterior a los créditos. Hay dos”, comentó en una transmisión en vivo.

Cabe destacar que mientras la primera entrega tuvo dos escenas postcréditos, la tercera parte de la historia llegó a cinco secuencias complementarias.