La emisión de la telenovela “Love is in the air” en España provocó que sus actores sean muy queridos en dicho país, pero ese fenómenos se ha repetido en las diversas partes del mundo, lo cual originó que los miembros del elenco ganen fanáticos en gran cantidad, principalmente los protagonistas.

Seguramente, la que se vio más beneficiada con ese incremento de seguidores en las redes sociales fue la actriz Hande Erçel, quien se ha colocado como una celebridad mundial y tiene cómo justificarlo.

EL RÉCORD DE HANDE ERÇEL EN INSTAGRAM

En un tiempo gobernado metafóricamente hablando por las redes sociales, es muy importante para los artistas la apariencia de lo que transmiten, las interacciones que reciben y, por su puesto, la cantidad de seguidores que tienen.

Con el paso de los años, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes y en las que los famosos suelen compartir más publicaciones con sus fanáticos, así que es normal que la mayoría viva pendiente de esa plataforma.

En ese sentido, tras la emisión de “Love is in the air” en varios países, Hande Erçel ha ido ganando muchos fans que la siguen en dicha red social. Su incremento ha sido notable, pues ahora tiene más de 30 millones de fans en esa cuenta.

De esta forma se ha convertido en la actriz turca con mayor cantidad de seguidores en Instagram, siendo este un logro muy importante para ella y que podría abrirle muchas puertas en otros lugares, ya que una gran parte de su comunidad proviene de lugares diferentes a su país natal.

Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas en el mundo (Foto: Hande Erçel / Instagram)

SUS MÁS CERCANOS COMPETIDORES

Si nos referimos a las celebridades femeninas que le pian los talones, por así decirlo, tenemos que mencionar a Demet Özdemir, aunque ella se queda a la mitad de dicha cantidad. Luego, también está Neslihan Atagül que tiene 13,7 millones.

Respecto a los actores masculinos de Turquía, también los supera por mucho, ya que Burak Özcivit tiene poco más de 23 millones de seguidores, mientras que su ex, Kerem Bürsin, cuenta con más de 11 millones.