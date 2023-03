La vida sentimental de Hande Erçel ha tomado una dirección distinta a la de Kerem Bürsin: estaría saliendo con Hakan Sabancı. La estrella de “Love Is in the Air”, de esta manera, enterró cualquier ilusión de la reconciliación amorosa con su expareja y no se ha escondido de las cámaras cuando ha estado junto a su nuevo novio. Sin embargo, eso no es lo único que ha cambiado en la actriz turca y sus millones de seguidores se lo hicieron ver: se está pareciendo a Kendall Jenner.

Hande y Kerem protagonizaron una de las comedias románticas más exitosas a nivel internacional. Aunque tuvo un paso tímido por la televisión turca, la historia sí tuvo otro efecto en otros países, consiguiendo una repercusión, sobre todo, en el público hispanohablante.

Sin embargo, la magia de repetir la relación de la ficción en la realidad se rompió cuando la pareja se separó en enero de 2022. A pesar de esto, aparecieron trascendidos y especulaciones de que una segunda oportunidad entre las estrella podía ser posible. A pesar de los rumores, la misma Hande se encargó de descartarlo al aparecer junto a su Hakan.

De esta manera, Erçel ha decidido dejar atrás su pasado con Bürsin y mirar hacia un nuevo porvenir con su pareja. Parece que los cambios en la vida de la celebridad han sido más de uno, porque sus 30 millones de fans en Instagram también se han percatado del parecido que ha tomado con otra estrella mundial, Kendall Jenner.

La celebridad turca posando para las redes sociales (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿CÓMO SE PARECEN HANDE ERÇEL Y KENDALL JENNER?

La actriz turca Hande Erçel no solo ha cambiado el destino de su vida amorosa, al tener una relación con Hakan Sabancı y dejar atrás una reconciliación con su expareja Kerem Bürsin, sino que también tendría una nueva rutina para el cuidado de su cuerpo, a tal punto de que ha sido comparada con Kendall Jenner.

Los comentarios de sus millones de seguidores en Instagram han apuntado que la estrella de “Love Is in the Air” tiene un gran parecido con la otra celebridad internacional, sobre todo al bajar de peso como nunca antes lo ha hecho.

Hande, por supuesto, no responde los comentarios sobre su cuerpo y sigue luciéndose en distintas publicaciones en sus redes sociales. Para sus fans, sin embargo, la intérprete otomana ya tiene un aire a la famosa Kardashian, incluso en algunos outfits que luce en la virtualidad.

La actriz posando con el cabello alborotado (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿HANDE ERÇEL HA VISITADO A KEREM BÜRSIN TRAS LA OPERACIÓN DEL ACTOR?

No se ha informado de un posible acercamiento de Hande Erçel a Kerem Bürsin luego de que el actor fuera operado de urgencia por una hernia discal. La actriz no se ha pronunciado en sus cuentas oficiales y, en la prensa turca, tampoco ha trascendido sobre un posible reencuentro entre las estrellas de “Love Is in the Air”.

Esto no significa que la celebridad pudo haber enviado un mensaje o haberle hecho una llamada con quien mantendría una relación de cordialidad. Lo que se ha sabido de Hande es que ha estado de viaje con su nuevo novio, Hakan Sabancı, con quien visitó París y Finlandia.