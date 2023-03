Kerem Bürsin se recupera de una operación de emergencia por una hernia discal. El actor turco, en un primer momento, preocupó a sus millones de seguidores en todo el mundo por la intervención quirúrgica que lo alejó de las cámaras, el gimnasio y los deportes extremos. Sin embargo, la figura de la telenovela turca “Love Is in the Air” junto a Hande Erçel, tranquilizó a sus fans diciendo que se encontraba bien, en especial al publicarse las primeras imágenes de su estado de salud.

El deterioro de la integridad de la estrella de la citada comedia romántica coincidió con la noticia de que su expareja Erçel ya tiene nueva pareja: Hakan Sabancı. Así, las ilusiones de una reconciliación amorosa se esfumaron.

Los rumores sobre un posible retorno de la querida pareja no estuvieron ni cerca de la verdadera situación de las celebridades otomanas. Aunque esto no quiere decir que tengan una pésima relación. Hasta donde se ha reportado en medios turcos, los actores se han mantenido en contacto por la salud de Mavi, sobrina de Hande.

De esta manera, Bürsin no ha tenido una buena temporada en 2023, pero el remezón estaría pasando y los brillos de un nuevo comienzo asomarían en la vida personal y profesional del intérprete. Las fotos de su reaparición auguran un mejor porvenir para la celebridad.

Kerem Bürsin como Ali Smith, el protagonista de "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

¿CÓMO LUCE KEREM BÜRSIN TRAS SER OPERADO POR UNA HERNIA?

Kerem Bürsin reapareció en el cumpleaños de su representante Günfer, con ropa cómoda y una faja en el abdomen, después de haber sido operado de emergencia por una hernia discal. El actor turco de “Love is In the Air” reapareció en una reunión con amigos y mostró su optimismo por una pronta recuperación.

En una de las instantáneas, la celebridad saludó a la cámara haciendo un corazón con los dedos. Esto ha sido tomado por sus seguidores como un mensaje de que se encuentra de la mejor manera tras pasar por una intervención quirúrgica.

En otro momento, se lo ve sentado y conversando con los invitados de su mánager. Sus fans, de esta manera, le enviaron saludos y cariños para que siga sobrellevando la compleja situación que le ha tocado vivir por su estado de salud.

Bürsin es una de las figuras de la televisión que cuida su condición física, por lo que se han visto varias fotos y videos de sus rutinas en el gimnasio, así como la intensa crossfit, que no podrá practicar durante medio año debido a su presencia en el quirófano.

Kerem posando con Günfer en el cumpleaños de la mánager (Foto: Günfer Gunaydin / Instagram)

¿HANDE ERÇEL SE PRONUNCIÓ SOBRE LA SALUD DE KEREM BÜRSIN?

No, Hande Erçel no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la salud de Kerem Bürsin. Los actores turcos de “Love Is in the Air” mantuvieron una relación sentimental de un año, replicando la situación de sus protagonistas de la telenovela turca, pero ahora cada uno vive su realidad sentimental por su lado, lo que no implica que estén peleados.