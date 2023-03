Kerem Bürsin alcanzó la fama internacional con la telenovela turca “Love Is in the Air”, una comedia romántica en la que brilló junto a Hande Erçel, con quien también vivió, durante un año, una relación sentimental fuera de la pantalla. El actor no ha tenido una buena primera parte de 2023 al ser operado de urgencia por una hernia discal, pero se viene recuperando para retomar sus proyectos en la televisión y reencontrarse con su público. Su popularidad no es lo único que ha aumentado con los años, sino también su fortuna.

La carrera de Bürsin empezó en 2006 con la película “Thursday” y, después de otros papeles en la pantalla grande, dio el salto a la televisión, el espacio donde alcanzó su mejor momento como intérprete y, también, donde se convirtió en una estrella.

Esto empezó en 2013 con “Zeynep, buscando a su padre”, en la que dio vida a Kerem Sayer, el primer papel principal que le sumó una mayor proyección dentro de la industria. Con la serie “Cuestión de honor”, al siguiente año, confirmó su gran influencia en la pantalla chica.

Su desempeño como Serkan Bolat, por supuesto, lo hizo una figura de corte mundial, sobre todo en el público hispanohablante, lo que terminó llevándolo a otros proyectos fuera de Turquía, como en España. En las últimas dos décadas, los réditos económicos del actor turco aumentaron con su trabajo en el cine y la televisión y aquí te contamos lo que se sabe de su patrimonio económico.

Kerem Bürsin como Serkan en "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapım)

¿CUÁNTO DINERO TIENE KEREM BÜRSIN?

El actor turco Kerem Bürsin tiene una fortuna que asciende a cerca de 4,6 millones de dólares, de acuerdo al portal especializado Net Worth Idea. La figura de televisión no solo obtendría ingresos por las telenovelas que protagoniza, sino también por comerciales y las marcas que lo contratan para promocionar sus productos en diversas plataformas.

Según la citada página, el galán de “Love Is in the Air” cobraría un estimado de 4 mil dólares por episodio de una producción otomana. Además, de manera mensual, estaría recibiendo aproximadamente 2 mil dólares y su ingreso anual bordearía el millón de dólares.

Por el momento, la celebridad se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica por una hernia discal que le generaba mucho dolor. Esto lo mantendrá alejado, al menos por medio año, de las actividades físicas intensas y, probablemente por menos tiempo, de los proyectos televisivos y cinematográficos que tenía pendiente.

Los fanáticos de Bürsin tienen el consuelo de que el actor cuenta con un fondo económico muy bien nutrido para resistir los embates contra su salud, mientras se prepara para regresar con fuerza a una nueva historia que conmoverá o hará reír a más de un espectador en el mundo.

Kerem posando con Günfer en el cumpleaños de la mánager (Foto: Günfer Gunaydin / Instagram)

¿CÓMO SE RECUPERA KEREM BÜRSIN DE SU OPERACIÓN?

A Kerem Bürsin se le ha visto de mejor semblante después de la intervención quirúrgica que se le practicó por una hernia discal. El galán otomano apareció en la reunión privada por el cumpleaños de su mánager Günfer Günaydin.

El actor asistió con ropa casual y una faja en el abdomen como recomendación de los médicos por su operación de urgencia. La estrella se mostró alegre y hasta hizo un corazón con los dedos en una instantánea, lo que muchos fans tomaron como un gesto de agradecimiento por el cariño que ha recibido en el momento complicado de su salud.