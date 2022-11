Kerem Bürsin se ha consolidado como uno de los actores turcos más famosos de los últimos años. Su papel de Serkan en “Love Is in the Air”, telenovela que protagonizó con su expareja Hande Erçel, le ha dado fama mundial, una estela que todavía se mantiene a pesar de que finalizó en 2021. Sin embargo, la ficción se sigue emitiendo en otras partes del mundo y recibiendo premios, como el que acaba de ganar una de sus estrellas.

Bürsin ha dado el gran salto en su carrera artística con la mencionada comedia romántica. Su trabajo en la pantalla chica sigue conquistando al público de manera internacional, lo que se ha reflejado en los millones de seguidores que tiene en las redes sociales.

El reconocimiento, de esta manera, ha sido un paliativo al año difícil que ha tenido el galán turco en 2022. Su separación de Erçel significó un golpe para su corazón y una avalancha mediática inclemente por las especulaciones de lo que habría pasado en la intimidad de la pareja.

De igual manera, la salud Mavi, la sobrina de Hande, ha sido una de las principales preocupaciones del actor, porque todavía mantiene una relación de cariño con la niña y la familia de su exnovia. La pequeña fue diagnosticada con cáncer, lo que habría hecho que Bürsin rompiera la barrera con Hande para acompañar a la menor.

Kerem Bürsin volverá a España, esta vez, para participar del Festival de Málaga. Todos los detalles en la nota (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

¿QUÉ PREMIO RECIBIÓ KEREM BÜRSIN POR “LOVE IS IN THE AIR”?

Kerem Bürsin fue reconocido como Mejor actor de habla no hispana en los Premios Produ 2022, por su interpretación de Serkan Bolat en la telenovela turca “Love Is in the Air”, la cual protagonizó junto a su expareja Hande Erçel.

A pesar de que la producción finalizó en 2021, la historia sigue llegando a varias partes del mundo. Por ello, se le otorgó esta distinción un año después del adiós de la serie, que el galán otomano agradeció a través de un video subido a las redes sociales.

Bürsin agradeció a sus seguidores, a la producción de la comedia romántica y a los Premios Produ, que reparte 39 galardones a los programas televisivos de América Latina a través de las elecciones de un jurado conformado por 500 especialistas.

MÁS INFORMACIÓN DE KEREM BÜRSIN

¿CÓMO FUE EL REEENCUENTRO DE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron un primer acercamiento con motivo del cáncer que sufre Mavi, la sobrina de la actriz y que era conocida, además, como la engreída del galán de telenovelas.

La situación permitió que los histriones limaran asperezas y se apoyaran. Con el paso de los días, han sido vistos en diversos lugares del centro de Estambul e incluso tomando café tranquilamente en un Starbucks. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.