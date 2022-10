La actriz turca Farah Zeynep Abdullah decidió alzar su voz de protesta por el trato a las mujeres en la industria audiovisual en su país, una realidad de la que se han venido denunciado y enfrentando otras interpretes como Hande Erçel. Precisamente, Kerem Bürsin, el ex novio de esta última ha apoyado las palabras de la protagonista de “Inocentes”.

Farah Zeynep Abdullah, quien dio vida a Inci, se despidió de la telenovela “Inocentes” (“Masumlar Apartmani” en su idioma original) en el final de la primera temporada para participar en “Bergen”.

La reconocida actriz, de 33 años, cuestionó la forma en la que se eligen a las protagonistas en la industria otomana. A continuación, esto es lo que dijo.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE FARAH ZEYNEP ABDULLAH?

La actriz Farah Zeynep Abdullah dijo en una entrevista que está cansada de la situación a la que se tienen que enfrentar las actrices turcas a la hora de obtener un papel.

En ese sentido acusó a directores y productores de elegir a las protagonistas con el beneplácito de los actores masculinos, sin importar la calidad artística: “Eligen a las actrices como si fueran tomates para acompañar a los actores... Hay muchos actores tóxicos que eligen a sus parejas solo por su belleza en lugar de ser la productora”.

¿CÓMO FUE EL RESPALDO DE KEREM BÜRSIN A FARAH ZEYNEP ABDULLAH?

El reconocido protagonista de “Love is in the air”, Kerem Bürsin, conocido por su apoyo a la igual de género, salió al frente para respaldar la denuncia de su colega Farah Zeynep Abdullah, quien cuestionó cómo se eligen a las actrices en su país.

Kerem Bürsin no dudó en apoyar las declaraciones de la actriz (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

“Tiene toda la razón. Lamentablemente. No veo que sea lo correcto. De hecho, creo que todos deberían tener una audición. Es algo que me sorprende. En América se hacen audiciones, en Inglaterra se hacen audiciones sin importar tu nombre o tu popularidad. Se hace una audición y a partir de ahí determinar si encajas con la sinergia o no, y creo que no es lo correcto hacer una elección así, solo a partir de un nombre o tu popularidad”, reaccionó Bürsin, quien también reconoció que a veces ese sistema de elección sin previo casting surte efecto. “Pero a veces pasa, funciona y se toman decisiones correctas”.

El actor turco ha reconoció, además, que existen diferencias económicas entre actrices y actores, pero subrayó que se trata de un problema que no pasa solo en Turquía.

“Existe, pero no es algo específico de nuestro país. Desafortunadamente es así en el mundo en general y no solo está relacionado con nuestro sector. Es prácticamente igual en todos los sectores y no es agradable. No quiero criticar, pero hay hombres tóxicos en nuestro sector y siguen trabajando”, explicó el actor a la prensa.