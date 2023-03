Hande Erçel le ha dado una nueva oportunidad al amor y, para tristeza de algunos fans, no es al lado de Kerem Bürsin. Aunque se especulaba sobre el regreso de los protagonistas de la telenovela “Love in the air”, lo cierto es que la intérprete turca ha confirmado que Hakan Sabancı es su nueva pareja.

Como sabemos, Erçel y Bürsin vivieron un lindo romance que traspasó lo que vivieron en la ficción. Sin embargo, a principios de 2022, decidieron ponerle fin a su relación. Y, si bien parecía que se llevaban muy bien tras la ruptura, la idea de retomar su noviazgo no habría estado en sus planes.

Pero, ¿quién es Hakan Sabancı? A continuación, te revelamos lo que debes saber sobre el novio de la actriz Hande Erçel tras romper con Kerem Bürsin.

¿QUIÉN ES HAKAN SABANCI?

Hakan Sabanci es un abogado turco de 31 años. De acuerdo con Divinity, el joven es miembro de una importante familia de su país de origen: su padre es Ömer Sabanci, el presidente de la junta directiva de Densa Holdin. Esta empresa marítima desarrolla actividades comerciales en todo el mundo, especialmente en Europa.

Vale precisar que Hakan tiene una importante presencia en redes sociales, ya que solo en Instagram supera los 260 mil seguidores. Además, ha sido relacionado con varias famosas otomanas, como Dilara Aksüyek, en el pasado.

El abogado proviene de una familia poderosa en Turquía (Foto: Hakan Sabancı / Instagram)

FICHA DE DATOS DE HAKAN SABANCI

Nombre: Hakan Sabanci

Padres: Ömer Sabanci y Arzu Sabancı

Hermanos: Hacı Sabancı y Kerim Sabancı

Ocupación: abogado

Instagram: @hakansabanci

LA RELACIÓN DE HAKAN SABANCI Y HANDE ERÇEL

El pasado 7 de marzo, Hande Erçel fue vista en el aeropuerto de Estambul al lado de Hakan Sabanci. Aunque no dio mayores detalles sobre su romance, confirmó que estaban juntos: “Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias”, le dijo a los periodistas que la esperaban en el lugar.

Se sabe que la protagonista de “Love is in the air” venía de disfrutar de algunos días de descanso en París con su nuevo amor. Así, se confirmarían los rumores que venían circulando en la prensa turca desde algunas semanas.

Según Diezminutos, la artista fue vista, hace unos meses, pasando los días en una casa que tenía acceso a una playa privada. Esta le pertenece a su actual pareja, por lo que generó sospechas sobre su cercanía.

¿HANDE ERÇEL YA CONOCE A LA FAMILIA DE HAKAN SABANCI?

El noviazgo de Hande Erçel y Hakan Sabanci parece ir en serio. Tal como revelan diversos medios locales, la actriz otomana ya habría conocido a su suegra, Arzu Sabancı, en el suburbio de Emirgan.

Asimismo, informaron que la pareja estaría saliendo desde hace un año. Además, tendrían previsto realizar un viaje a Finlandia a ver las auroras boreales.

La familia del abogado (Foto: Hakan Sabancı / Instagram)

LAS FOTOS DE HAKAN SABANCI

El novio de Hande Erçel viste de gala (Foto: Hakan Sabancı / Instagram)

El joven frente a una vista privilegiada (Foto: Hakan Sabancı / Instagram)