Aunque algunos fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin mantenían la esperanza de que los protagonistas de “Love Is in the Air” retomaran su relación amorosa, la famosa actriz turca de 29 años le dio otra oportunidad al amor con Hakan Sabancı, un abogado de 31 años.

El 7 de marzo de 2023, Hande Erçel confirmó su romance con el hijo de Ömer Sabanci, el presidente de la junta directiva de Densa Holding, empresa marítima que desarrolla actividades comerciales en todo el mundo. Cuando salía del aeropuerto de Estambul le dijo a los periodistas: “Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias”.

Sin embargo, apenas un mes después, al parecer, la relación de Hande Erçel y Hakan Sabancı ya ha experimentado algunos traspiés. ¿Cuáles son los obstáculos que la pareja debe superar?

La pareja estuvo de vacaciones en París (Fotos: Hande Erçel y Hakan Sabancı / Instagram)

LA FAMILIA SABANCI NO ACEPTA A HANDE ERÇEL

De acuerdo con diversos sitios internacionales, los padres de Hakan parecen no estar muy contentos con que su hijo salga con la protagonista de “Love Is in the Air”. De hecho, al parecer se negaron presentarles su jet privado familiar para que la pareja realice su viaje a Finlandia para ver las auroras boreales.

Por lo que Hande Erçel y Hakan Sabancı se vieron obligados a tomar vuelos comerciales como cualquier otra persona para visitar lugares como Disneyland París y Londres.

La familia del abogado Hakan Sabancı (Foto: Hakan Sabancı / Instagram)

¿UNA INFIDELIDAD?

No obstante, este no es el primer problema por el que atraviesa la pareja, ya que poco tiempo después de confirmarse su romance con la famosa actriz turca, el abogado siguió a una modelo en Instagram y despertó en los medios locales rumores de infidelidad.

Sin embargo, Hande Erçel y Hakan Sabancı siguen juntos y se muestran muy enamorados. ¿Los padres del abogado realmente se oponen a la relación? ¿Qué otros obstáculos tendrán que superar?