Luego de la delicada intervención por una hernia discal, el actor Kerem Bürsin reapareció ante las redes sociales, y vaya que lo festejó a lo grande. Y es que, además de regresar a sus actividades diarias, el histrión turco decidió olvidar su relación con Hande Erçel y optó por celebrar sus nuevos hitos ante sus millones de seguidores en Instagram.

Desde que se supo la operación de emergencia a la que fue sometido la estrella de “Love is in the Air”, los miles de seguidores del actor otomano no dudaron en manifestar su preocupación a través de redes sociales. Ello no le fue ajeno al propio Kerem, quien decidió comunicar que la intervención había sido todo un éxito y se encontraba fuera de peligro.

Kerem posando con Günfer en el cumpleaños de la mánager (Foto: Günfer Gunaydin / Instagram)

Ahora, prácticamente recuperado, el exnovio de Hande Erçel dejó bien en claro que regresó con todo y presumió sus dos nuevas conquistas a través de redes sociales. ¿Será que logrará estelarizar una nueva película? Pues, aquí en Mag te lo contamos a detalle.

¿CUÁLES SON LOS DOS NUEVOS LOGROS DE KEREM BÜRSIN?

Un regreso sumamente esperado no podría festejarse de otra manera, y eso Kerem lo sabe muy bien. Por tal motivo, el actor turco de 35 años decidió exhibir con orgullo alguno de los hitos que logró conseguir en cuestión de horas.

Su primera conquista se dio en redes sociales, precisamente en Twitter, en donde logró ser mencionado más de 16 mil veces en apenas unas horas. Una cifra que lo colocó en los primeros puestos de tendencia en la red social del pájaro azul.

El nombre del actor fue tendencia en la red social de Twitter (Foto: Twitter)

Seguidamente de tal hito social, Kerem volvió a demostrar que sigue más vigente que nunca, razón por la que decidió subir un video a su TikTok personal y desató la locura extrema.

Resulta que el clip subido por el también modelo registro más de 4 millones de visualizaciones y cerca de 7 mil comentarios. ¡Otro viral a la cuenta de Kerem!

No hay duda de que el actor sigue generando revuelo dentro de las redes sociales (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿REGRESARÁ A LA ACTUACIÓN?

Con estos logros personales que darán de que hablar, ha quedado más que claro que Kerem sigue siendo el actor de gran vigencia y estado de forma más reconocido de todo Turquía. Eso sí, habrá que ver la forma en que lleva a cabo su tratamiento de recuperación, por lo que no debería pasar mucho tiempo alejado de los sets de grabación.

Kerem Bürsin como Ali Smith, el protagonista de "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

Mientras tanto, nos quedaremos con ganas de verlo brillar y robarse los focos de atención en cada producción que aparezca. ¡Enhorabuena por tales logros, Kerem! ¡Esperamos con ansias tu regreso a la actuación!