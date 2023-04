El amor ya no está en el aire. Una de las parejas favoritas de Turquía y los fanáticos de las telenovelas de dicho país, Kerem Bürsin y Serenay Sarikaya, han terminado su relación. Aunque no tenían hijos, los actores compartían unas mascotas y debían decidir que hacer con ellas si no iban a permanecer juntos.

Kerem es conocido a nivel internacional por haber protagonizado diversas series melodramáticas turcas como “En el corazón de la ciudad” y “Love is in the Air”.

De forma similar, Serenay es una intérprete que ha protagonizado telenovelas como “Shahmaran” o “Adanalı”.

¿QUÉ PASÓ CON LOS PERROS QUE ADOPTARON KEREM BÜRSIN Y SERENAY SARIKAYA TRAS SU RUPTURA?

Cuando la relación de Kerem Bürsin y Serenay Sarikaya estaba en su mejor momento, la pareja decidió adoptar a dos perros: un golden retriever llamado Orpheus y un yorkshire terrier con nombre Hectorious.

Kerem Bürsin junto a su perro Hectorious (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Este tipo de acciones suelen tomarse cuando uno está locamente imaginado y no se imaginan que podrían separarse. Por ello, cuando la ruptura fue inevitable, intentaron mantener su conexión con ambos perros, como si fuera la custodia compartida de unos hijos: cada uno se turnaría a los dos perros por media semana.

Sin embargo, pronto se dieron cuenta, probablemente por la lejanía entre sus viviendas–ya que uno vive en Estambul y otro en Antalya)– que no era sostenible, por lo que tuvieron que optar por otro plan.

¿QUIÉN SE QUEDÓ CON LOS PERROS?

Tanto Kerem Bürsin como Serenay Sarikaya se han quedado con los perros ¿Cómo así? Pues han decidido que cada uno conservaría a solo uno de los lomitos. Mientras que el protagonista de “Love is in the Air” se quedó con el yorkshire Hectorious, Serenay Sarikaya tuvo al golden retriever, Orpheus.

Ambos son muy cercanos a sus respectivas mascotas y suelen colgar imágenes junto a los perros.