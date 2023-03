Tras su protagónico en “Love is in the air” junto a Hande Erçel, el actor turco Kerem Bürsin comenzó a ser voceado en los principales proyectos televisivos y cinematográficos. Sin embargo, una operación a raíz de una hernia discal logró poner en vilo a sus miles de fanáticos en redes sociales.

No hay duda alguna de que “Love is in the air” logró catapultar a la fama a varios talentos y prodigios de la actuación, siendo Kerem Bürsin uno de ellos. Por ello, luego de la intervención quirúrgica que padeció hace semanas, el histrión de 35 años comenzó a ser tendencia en redes sociales y los principales medios internacionales.

El actor Kerem Bürsin ha protagonizado importantes telenovelas turcas (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

Y es que Kerem venía padeciendo de un dolor lumbar desde hace años, razón por la que solía ausentarse a diversas citas y eventos como modelo de marcas de lujo. En ese sentido, el nacido en Turquía aclaró su estado de salud actual tras salir de la sala de operaciones.

EL ESTADO DE SALUD DE KEREM BÜRSIN

Luego de 24 horas de salir de urgencias, el actor decidió recuperarse en su residencia en Estambul. La cirugía logró ser todo un éxito gracias al equipo de especialistas de Turquía en temas lumbares y hernias discales.

Vale decir que, si bien logró tratarse tal problema, Bürsin deberá retirarse temporalmente de los escenarios y los sets de rodaje, ya que cualquier actividad física de fuerza podría generar una abertura de la operación.

El actor de 35 años es un fiel amante del ejercicio (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Pero no será lo único que tendrá que prohibirse el histrión otomano. Y es que también deberá decirle adiós al gimnasio, el crossfit y los deportes de contacto, siendo estas algunas de las actividades que realiza Kerem para mantener su cuerpo en estado de forma.

¿QUÉ DIJO KEREM BÜRSIN SOBRE SU INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA?

Fiel a su estilo, el artista otomano agradeció los gestos de preocupación de sus seguidores y comentó su estado luego de la operación de la hernia.

“Me siento mucho mejor”, sentenció el histrión vía Twitter.

El protagonista de "Love is in the air" se pronunció vía redes sociales (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Felizmente, saliste ileso de todo peligro. ¡Enhorabuena por tu operación, Kerem!