Cuando se pensaba que Hande Erçel había rehecho rápidamente su vida amorosa junto al actor Kaan Yildirim, con el que se la vio saliendo de noche en Estambul y en un viaje a Londres, ahora la actriz de 28 años sorprende a sus seguidores con curiosos mensajes que parecen ir encaminados a una posible reconciliación con su exnovio Kerem Bürsin.

Y es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen dando de qué hablar. Si bien a principios de este año se dio por hecho la ruptura de los protagonistas de “Love is in the air”, tras eliminarse mutuamente de sus cuentas de Instagram y borrar algunas de sus fotos juntos; la prensa turca señala que los actores se habrían reconciliado.

Los jóvenes actores se enamoraron cuando grababan la serie “Sen Çal Kapımı”, en su idioma original, anunciaron su idilio desde las paradisíacas playas de Maldivas en 2021. Desde aquella época se convirtieron en una de las parejas más queridas en Turquía y despertaron el interés de la prensa internacional. Es por ello que sus movimientos causan mucho interés entre sus fans que desean verlos juntos nuevamente.

La actriz Hande Erçel saltó a la fama tras interpretar a Eda en la serie turca “Love is in the air” (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON HANDE ERÇEL Y KAAN YILDIRIM?

Hande Erçel se ha caracterizado por ser muy reservada y no le gusta hablar de sus relaciones con la prensa. Sin embargo, como pocas veces, ha dejado clara su situación amorosa actual.

En conversación con la prensa turca, la protagonista de “Love is in the air” ha declarado abiertamente que no mantiene una relación con Kaan Yildirin, con quien se le había vinculado sentimentalmente.

“No hay nadie en mi vida. Estoy centrada en mi trabajo en este momento, estoy ocupada y muy feliz. Kaan siempre ha sido mi amigo y seguirá siendo mi amigo”, declaró.

Días antes, además, algunos fans publicaron comentarios como “¡Lo que has dejado escapar, Kaan!” junto a unas fotografías muy sexys de Hande Erçel en su Instagram, justo cuando ya se estaba hablando de que Yildirin había iniciado un romance con otra mujer.

¿Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reconciliado?

Los primeros indicios de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin surgieron con el cumpleaños del actor, celebrado a principios de junio. En ese momento se empezó a hablar con fuerza en la prensa turca de un acercamiento entre ellos, después de haber sido vistos en actitud cercana en un evento público de Estambul.

Luego, los rumores se avivaron cuando Hande publicó una foto de sus tres mascotas y un comentario que dio mucho que pensar: “Nos amamos mucho”. La frase iba acompañada de un icono de un fantasmita blanco, ícono que solía utilizar para ilustrar sus imágenes con Kerem cuando estaban juntos.

Pero el comentario definitivo que aseguró la idea de una posible reconciliación entre los protagonistas de “Love is in the air” fue cuando Hande Erçel descartó tener una relación con el actor Kaan Yildirin, dejando la puerta abierta para regresar con su exnovio Kerem Bürsin.