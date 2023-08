Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público, que fue testigo de cómo su amor atravesó las pantallas. Como se recuerda, ambos protagonizaron “Love is the air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) entre 2020 y 2021, y desde ese instante su romance acaparó las portadas de los medios que seguían cada uno de los pasos de estos tortolitos; sin embargo, de un momento a otro, todo llegó a su fin, sin que nadie sepa hasta ahora los motivos.

Si bien, en el plano sentimental los dos tomaron rumbos separados, la misma suerte corrió el plano laboral, toda vez que las producciones en las que iban a trabajar juntos tuvieron que deshacerse; es decir, se cancelaron o buscaron a otro actor o actriz para que cubra uno de los puestos. Sin duda, una situación complicada para quienes habían apostado por ellos, pero ¿de qué proyectos se trató? En los siguientes párrafos, te lo explicamos.

El amor de los protagonistas de "Love is in the air" traspasó las pantallas (Foto: MF Yapım)

LOS PROYECTOS QUE HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN NO PROTAGONIZARON TRAS TERMINAR SU RELACIÓN

Después del fin de su noviazgo, a Hande Erçel y Kerem Bürsin no los hemos visto actuar nuevamente juntos, pese a que ya estaban listos para grabar un par de producciones, algo que ha generado la tristeza de sus millones de fanáticos en todo el mundo. ¿De cuáles se trata?

“Ya Cok Seversen”

Esta comedia romántica “Ya Cok Seversen” es protagonizada por Kerem Bürsin, quien – de acuerdo con varios medios turcos – iba a tener en el otro rol principal a Hande Erçel, pero tras la ruptura quedó paralizada.

Mientras Hande decidió centrarse en otros proyectos, el galán dio luz verde a su actuación y buscaron a su coprotagonista que recayó en Hafsanur Sancaktutan.

Seni Çok Bekledim

“Seni Çok Bekledim” es el nombre de la película en la que iban a estar juntos Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero el fin de su noviazgo influyó para que se cancelara.

Sí, ninguno de los dos actores turcos estaba dispuesto a trabajar uno al lado del otro en esta comedia romántica dirigida por Ferzan Özpetek; así que todos los planes que había en torno a ella se vinieron abajo.

Tras la ruptura también se cayeron algunos proyectos en los que iban a estar juntos (Foto: MF Yapım)

¿JAMÁS LOS VOLVEREMOS A VER TRABAJANDO JUNTOS?

Si tomamos en cuenta el rechazo de los actores por no grabar al lado de sus anteriores parejas, esto nos daría indicios de que jamás volveremos a ver juntos a Hande Erçel y Kerem Bürsin en una producción, por lo que deberíamos resignarnos a mirarlos solamente en la telenovela que los catapultó a la fama: “Love is in the air”.

Pero la puerta aún no está cerrada definitivamente, ya que Erçel grabó una nueva producción al lado de Burak Deniz, quien fue su expareja; esto nos haría suponer que en el futuro volvamos a tener a nuestra pareja favorita junta, aunque sea en la ficción.