Tras saltar a la fama con “Love is in the Air”, Kerem Bürsin se convirtió en uno de los actores turcos más famosos a nivel internacional. El intérprete goza de mucha popularidad en Latinoamérica y España, por lo que sus seguidores siempre están al pendiente de sus nuevos proyectos, como la telenovela que protagoniza: “Ya Çok Seversen”.

Se trata de una comedia romántica que ha despertado grandes expectativas, siendo considerada una gran apuesta de la temporada en Turquía. Kerem Bürsin protagoniza “Ya Çok Seversen” junto a una compañera de lujo, Hafsanur Sancaktutan.

Si bien se espera que la telenovela “Ya Çok Seversen” llegue a Kanal D por todo lo alto, también se ha comentado mucho los problemas que ha sufrido esta producción. Como la polémica relacionada con su nombre. ¿De qué trata la nueva historia que protagoniza Kerem Bürsin? Aquí los detalles.

Kerem Bürsin y Hafsanur Sancaktutan son los protagonistas de la comedia romántica “Ya Çok Seversen” (Foto: Ya Çok Seversen/ Instagram)

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “YA ÇOK SEVERSEN”?

La telenovela turca “Ya Çok Seversen” sigue la historia de Oğuz (Kerem Bürsin), un joven que recibe como testamento de su padre el emporio empresarial Alaca Holding. No solo deberá hacerse cargo del negocio familiar, el protagonista también deberá cuidar de los hijos de la segunda esposa de su progenitor.

Ante esta situación, Oğuz contratará a una cuidadora Leyla (Sancaktutan). La joven se encargará de la educación de los hermanos pequeños del protagonista. Al conocerse, nacerá el amor entre ellos. Una historia que combina el romance y la comedia, prometiendo entretener al público.

Según SensaCine, la ficción turca está escrita por Kübra Sülün, responsable de otras series como “Dulce venganza” o “Mi mentira más dulce”.

“Ya Çok Seversen” se emitirá en Turquía por la señal de Kanal D (Foto: Ya Çok Seversen/ Instagram)

ACTORES PROTAGONISTAS DE “YA ÇOK SEVERSEN”

1. Kerem Bürsin interpreta a Oğuz

2. Hafsanur Sancaktutan interpreta a Leyla

LA POLÉMICA POR EL NOMBRE DE LA TELENOVELA DE KEREM BÜRSIN

Según varios medios turcos, la nueva telenovela protagonizada por Kerem Bürsin ha sufrido varias modificaciones de nombre. ¿Por qué? Esto se debe a una cuestión de derechos sobre el título.

Al parecer, este problema también podría estar relacionado con la primera versión del guion. Por supuesto, se espera que no hayan más cambios que afecten la producción.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “YA ÇOK SEVERSEN” EN TURQUÍA?

La telenovela turca “Ya Çok Seversen” se estrenará el 6 de julio por la señal de Kanal D. Por el momento, se desconoce cuándo se emitirá en España.

TRÁILER DE “YA ÇOK SEVERSEN”