Kerem Bürsin regresó a la pantalla chica con una nueva telenovela: “Ya Çok Seversen”. Se trata de una comedia romántica donde él es el protagonista junto a la reconocida actriz Hafsanur Sancaktutan.

La telenovela “Ya Çok Seversen” se estrenó el 6 de julio por la señal de Kanal D. Es una nueva producción que ha despertado grandes expectativas entre el público, siendo considerada una gran apuesta de la temporada en Turquía. Es por ello que se espera que alcance altos índices de audiencia.

Previo al lanzamiento, se reveló la telenovela turca cambió de nombre varias veces por problemas relacionados con la primera versión del guión. Ahora que ha llegado a la pantalla chica sin contratimepos, muchos se preguntan quiénes son los actores que conforman el elenco de “Ya Çok Seversen”. Aquí te lo contamos.

La telenovela“Ya Çok Seversen” es una historia que combina el romance y la comedia (Foto: Ya Çok Seversen/ Instagram)

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “YA ÇOK SEVERSEN”

1. Kerem Bürsin como Ateş Arcali

Kerem Bürsin interpreta a Ateş Arcali en la telenovela turca “Ya Çok Seversen”. Es un hombre que sabe vivir sin necesitar a nadie, además es inteligente, rico, coqueto y no tolera las mentiras. Su única debiidad es su madre Julide, quien murió cuando él era un niño.

El actor Kerem Bürsin alcanzó la fama internacional con latelenovela turca “Love Is in the Air”, una comedia romántica en la que brilló junto a Hande Erçel, quien también fue su pareja en la vida real. Ha participado en varias series de televisión y películas como “Thursday”, “Zeynep, buscando a su padre”, “Cuestión de honor”, entre otras.

2. Hafsanur Sancaktutan como Leyla Kökdal

Hafsanur Sancaktutan da vida a Leyla Kökdal, una joven que nunca conoció a su verdadera familia. Su mayor deseo es encontrarlos algún día. Pese a su noble y duro carácter, logra ocultar su frágil estructura. Es una mujer justa y tiene prejuicios contra los ricos. Todavía no conoce el amor.

La popularidad de Hafsanur Sancaktutan la han convertido en una de las favoritas de Turquía. A sus cortos 23 años, ha trabajado en películas, series de televisión y teatro. Algunas de las producciones en las que ha participado son “Entre el mundo y yo”, “Son Yaz”, “Dünyayla Benim Aramda”, “Darmaduman”.

3. Hatice Aslan como Füsun Arcali

La actriz Hatice Aslan interpreta a Füsun Arcali, tía de la familia Arcalı y diseñadora. Dedicó su vida al negocio familiar y tiene una hija que vive lejos. Siempre ha manipulado a su sobrino Umut según sus deseos. La imagen es lo más importante para ella.

Hatice Aslan es una actriz turca que saltó a la fama la película de Nuri Bilge Ceylan de 2008 Üç Maymun (Los tres monos). También es conocida por las exitosas series “En Son Babalar Duyar” y “Ferhunde Hanımlar”.

4. Sherif Erol como Ilter Evcili

El actor Sherif Erol da vida a Ilter Evcili, mayordomo de la familia Arcalı desde su juventud. Conoce los secretos de la familia. S caracteriza por su actitud ingeniosa.

Sherif Erol es conocido por su participación en la serie turca “Mujer”. Además de tener una larga carrera en cine y televisión tras haber participado en películas y series como “Seref Meselesi” (2014), “Kalbim Ege’de Kaldi” (2015), “HangimizSevmedik” (2016); escribió tres obras de teatro.

5. Nazmi Kirik como Yakup Civelek

Nazmi Kirik interpreta a Yakup Civelek, fundador del equipo de fraude en el que está involucrada Leyla. Habla muy bien, manipula a la gente y es tacaño. Cuando está en una situación difícil, se convierte en la víctima. Nunca admite sus errores.

El actor de 47 años ha participado en películas y programas de televisión como “Kilomètre zéro”, “La canción del corazón”, “Mucize”, “Organize İşler”, “Milagros de amor”, “La internacional”.

6. Aziz Caner Inan como Umut Arcali

Aziz Caner Inan interpreta a Umut Arcali, el hijo mayor de la familia Arcalı. Es trabajador, ambicioso y carismático. Ha pasado su vida tratando de imitar a su padre para poder reemplazarlo. Su objetivo es encabezar la empresa Arcalı. Su tía Füsun es su mayor apoyo.

El actor de 38 años ha participado en películas y series de televisión como “En todas partes tú”, “Amor en blanco y negro” “Senden Daha Güzel”, “Yeni Hayat”, entre otras más.