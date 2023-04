Hande Erçel está viviendo un difícil momento en el ámbito personal. Según han publicado varios medios turcos, el abuelo de la actriz turca falleció a los 83 años a causa de un cáncer que le fue diagnosticado años atrás y el cual fue deteriorando su salud.

El hombre fue ingresado de urgencia en el Hospital de investigación de Bandırma debido a su complicado estado de salud. Es por ello que Hande Erçel, que acababa de regresar a Estambul tras unos días de vacaciones en la Toscana junto a su novio, Hakan Sabancı, y su hermana se trasladaron hasta su ciudad natal para darle su último adiós.

Hande Erçel y su familia despedirán a su abuelo paterno en el cementerio de la localidad con una ceremonia militar, luego de la oración fúnebre que se realizará en la mezquita Haydar Çavuş. ¿Qué más se sabe sobre esto? ¿Qué dijo la protagonista de “Love is in the air”? Aquí te lo contamos.

Hande Erçel está viviendo un difícil momento por la muerte de su abuelo paterno (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

EL ABUELO DE HANDE ERÇEL FALLECIÓ DE CÁNCER A LOS 83 AÑOS

Según reportaron varios medios turcos, el abuelo paterno de Hande Erçel falleció a los 83 años a causa de un cáncer que le fue diagnosticado años atrás y el cual deterioró su salud en los últimos tiempos.

La protagonista de “Love is in the air” le dedicó un último y sentido homenaje a su abuelo través de sus redes, donde compartió dos fotografías familiares acompañadas de una paloma blanca y un corazón.

La hermana mayor de la actriz turca, Gamze, también ha manifestado su dolor y publicó una preciosa imagen familiar inédita en la que aparece junto a Hande Erçel, la pequeña Mavi y su abuelo.

Hande Erçel le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su abuelo paterno, quien falleció de cáncer (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Gamze acompañó su publicación con un emotivo mensaje. “Cada año en nuestro aniversario de bodas vamos te vamos a recordar abuelo”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que las hermanas Erçel tienen que afrontar una dura pérdida familiar. Hace cuatro años, la madre de ambas, Aylin, falleció víctima de un cáncer contra el que lucho durante varios años.

La muerte de la madre de Hande Erçel y Gamze fue un duro golpe emocional para ambas, quienes se han mantenido unidas frente a la pérdida. De hecho, su vínculo se fortaleció aún más.

EL VIAJE DE HANDE ERÇEL A ITALIA

A traves de su cuenta de Instagram, Hande Erçel compartió el viaje que hizo a Italia junto a su novio Hakan Sabancı. En las postales podemos ver que la actriz la pasó muy bien haciendo turismo.

En el viaje también estuvo presente la exmujer del actor Ibrahim Çelikkol, Mihre Mutlu, quien fue parte de la travesía en Toscana.