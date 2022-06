Sin duda alguna, las películas de “Harry Potter” gozan de gran reconocimiento en el mundo por parte de su gran legión de fans. Con el estreno en el 2001 de “Harry Potter y la piedra filosofal”, película dirigida por Chris Columbus, la obra de J.K. Rowling se convirtió así en un éxito cinematográfico tan grande como el que ya tenía a nivel literario.

Es que el 26 de junio de 1997, hace ya 25 años, la escritora lanzó el primer libro de su saga con la editorial Bloomsbury. Titulado en su idioma original como “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, el relato le dio a la escritora Joanne Rowling la fama mundial que hizo que la historia del famoso mago sea llevada al cine.

Así, de la mano de Warner Bros, se estrenó la película también conocida como “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, donde Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson interpretaban al famoso trío protagonista. A ellos se les sumó un notable elenco de actores. De esta manera, hoy nos concentraremos en uno de ellos y te contaremos parte de su vida.

A continuación, conoce quién fue Richard Harris, el actor que rechazó el papel de Dumbledore tres veces antes de aceptarlo en la versión cinematográfica de “Harry Potter”.

¿QUIÉN FUE RICHARD HARRIS?

Richard Harris fue un notable actor irlandés, quien interpretó a Albus Dumbledore en las primeras dos películas de la saga: “Harry Potter y la piedra filosofal” (2001) y “Harry Potter y la cámara secreta” (2002). También es recordado por su participación en cintas como “Gladiator” (2000), de Ridley Scott, y “Camelot” (1967), de Joshua Logan.

La estrella hizo su debut en la pantalla grande en 1958, con el largometraje “Alive and Kicking”. Desde entonces, tuvo una extraordinaria carrera interpretativa, trabajando al lado de grandes realizadores de Hollywood en cintas como “Rebelión a bordo” (1962), “La Biblia” (1966) o “Un hombre llamado Caballo” (1970).

El intérprete murió en el 2002, a consecuencia de la enfermedad de Hodgkin a la edad de 72 años. Su fallecimiento ocurrió tan solo semanas antes del estreno de la segunda película de la famosa saga cinematográfica Harry Potter.

DATOS PERSONALES DE RICHARD HARRIS

Nombre completo: Richard St. John Harris

Richard St. John Harris Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1930

1 de octubre de 1930 Lugar de nacimiento: Limerick, Irlanda

Limerick, Irlanda Fecha de fallecimiento: 25 de octubre de 2002 (72 años)

25 de octubre de 2002 (72 años) Lugar de fallecimiento: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Hijos: Damian, Jared y Jamie Harris

Damian, Jared y Jamie Harris Años activo: 1958-2002

LAS VECES QUE RICHARD HARRIS RECHAZÓ EL PAPEL DE DUMBLEDORE

Pese a ser uno de los actores favoritos de muchos fanáticos de la franquicia, se sabe que Richard Harris se negaba aceptar el papel de Albus Dumbledore en la ficción. Incluso, según The Guardian, el actor llegó a rechazar hasta tres veces el trabajo. Esto, pues el intérprete nunca había leído el libro y no quería involucrarse en una serie de secuelas a los 71 años. Sin embargo, le parecía curioso cómo, cada vez que decía que no, lo volvían a llamar con una oferta mayor.

“Cualquier involucrado en el proyecto tenía que aceptar estar en las secuelas, todos ellos, y no es así como quería pasar los últimos años de mi vida, así que dije que no una y otra vez”, manifestó en su momento.

No obstante, fue su nieta, Ella, de 11 años de edad la que lo convenció de aceptar el papel. ¿Cómo? Pues amenazándolo con dejarle de hablar si no lo hacía: “Ella dijo: ‘Papá, escuché que no vas a estar en la película de Harry Potter’, y siguió: ‘Si no interpretas a Dumbledore, nunca volveré a hablarte’”, reveló Harris.

De esta manera, la estrella se puso en la piel del famoso mago y director de Hogwarts durante las dos primeras cintas de la saga. Tras su fallecimiento, el actor fue sustituido por su colega irlandés Sir Michael Gambon. Este último fue el encargado de interpretar este rol durante las siguientes 6 películas de la franquicia.