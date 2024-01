Mientras que Netflix tiene “Big Mouth” y HBO Max ofrece “Rick and Morty”, Amazon Prime Video ha decidido sumergirse en el mundo de las series animadas para adultos con el esperado estreno de “Hazbin Hotel”. Con esta nueva adición a su catálogo, los usuarios pueden embarcarse en una historia única de redención para pecadores. Aquí te presentamos a los vibrantes personajes creados por Vivienne Medrano y los talentosos actores que prestaron sus voces para darles vida.

La trama de la serie gira en torno a una princesa del infierno en busca de una manera de “rehabilitar” a los demonios y permitirles entrar al cielo. Su enfoque audaz incluye la apertura de un hotel de rehabilitación, ofreciendo a los demonios la oportunidad de redimirse y transformarse en mejores personas.

La primera temporada de “Hazbin Hotel” hizo su debut en Amazon Prime Video el 18 de enero de 2024, y los fanáticos han quedado cautivados por su enfoque único en la redención en un entorno infernal. Antes de continuar, mira el tráiler de “Hazbin Hotel”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HAZBIN HOTEL”?

1. Erika Henningsen como la princesa Charlie Morningstar

Hija del rey Lucifer y la reina Lilith, Charlie es la fuerza impulsora detrás del hotel Hazbin, dedicado a redimir almas perdidas. Confirmada como bisexual por la creadora Vivienne Medrano, Charlie es tan fascinante como su creadora. Erika Henningsen, conocida por su trabajo en Broadway y su papel en “Mean Girls”, aporta su talento y un toque rebelde a este emocionante viaje al inframundo.

2. Stephanie Beatriz como Vagatha “Vaggie”

Stephanie Beatriz hace la voz de Vagatha “Vaggie” en "Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Studios)

Interpretada por la talentosa Stephanie Beatriz, Vaggie es la encargada de mantener en línea a Charlie y lidiar con las payasadas de Angel Dust. Con un temperamento fuerte, Vaggie lucha por mantener la sensatez y la imagen del hotel en orden.

Aunque Vaggie puede tener un mal genio, su determinación y esfuerzo son innegables. Este personaje lésbico aporta una dinámica única a “Hazbin Hotel”. Stephanie Beatriz, conocida por su papel como la intrépida detective Rosa Diaz en “Brooklyn 99″, también dejó su huella en la película de Disney “Encanto” (2021), prestando su voz a Maribel Madriga.

3. Keith David como Husk

Este personaje, originalmente del webcomic ZooPhobia, es convocado por Alastor para ser el bartender del hotel. En “Masquerade”, se revela que Husk, en algún momento, fue un señor supremo, pero debido a sus problemas con el juego, vendió su alma a Alastor para conservar sus poderes.

Keith David, conocido por su inigualable talento, ha protagonizado películas icónicas como “The Thing” (1982), “Platoon” (1986), “Armageddon” (1998) y muchas más.

4. Amir Talai como Alastor el “Radio Demon”

Amir Talai hace la voz de Alastor el “Radio Demon” en "Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Studios)

Alastor, el “Radio Demon”, un señor supremo del infierno y exlocutor de radio de la década de 1930. Su voz única imita la estática de la radio, acompañada de efectos de sonido y música. Aunque ofrece sus poderes a Charlie para ayudar con la administración del hotel, lo hace principalmente para su propia diversión. Alastor es un personaje asexual, añadiendo complejidad a su fascinante personalidad.

Amir Talai, el versátil actor iraní-estadounidense, ha dejado su huella en diversas películas y programas de televisión, como “Qué esperar cuando estás esperando” (2012) y “La búsqueda de la felicidad” (2006).

5. Kimiko Glenn como Niffty

Niffty, un diminuto demonio cíclope de los años 50, tiene una obsesión desbordante por la limpieza y los hombres. ¿El giro? Alastor la convoca para que sirva como mucama en el hotel.

Kimiko Glenn, reconocida por su papel como Brook Soso en la exitosa serie de Netflix “Orange Is the New Black”, agrega su talento distintivo a “Hazbin Hotel”. Además, ha prestado su voz a Stefani Stilton en la animada “BoJack Horseman”.

Otros miembros del reparto de “Hazbin Hotel”:

Blake Roman como Anthony “Angel Dust” y The Egg Boiz

Alex Brightman como Sir Pentious y Adam

Jeremy Jordan como Lucifer Morningstar

Krystina Alabado como Cherri Bomb

Brandon Rogers como Katie Killjoy

Leslie Kritzer como Rosie

Sarah Stiles como Mimzy