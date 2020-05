HBO Max es una nueva plataforma streaming que llega para competir con Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Hulu y Disney+. Este servicio de video bajo demanda estadounidense es propiedad de WarnerMedia Entertainment, empezó a tomar forma desde octubre del 2018 y finalmente será lanzado en mayo del 2020.

“En la abarrotada constelación de marcas de entretenimiento, HBO es la joya de la corona”, dijo Christopher Smith, profesor de comunicación de la Universidad del Sur de California (USC). “Y con la fuerza de la marca HBO se están abriendo camino en la guerra del streaming”.

Debido a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el COVID-19, un virus que está presente en más de 190 países del mundo, la guerra del streaming se ha vuelto más importante que nunca. Y ahora HBO Max se sumará a esta guerra por usuarios.

HBO Max | Fecha de lanzamiento del servicio streaming

FECHA DE LANZAMIENTO DE HBO MAX

HBO Max se lanzará el 27 de mayo de 2020 en Estados Unidos y llegará en 2021 a América Latina. Sin embargo, tal como pasó con Hulu, puede que el mismo no llegue al Reino Unido o a Canadá por problemas de los derechos de las series.

El lanzamiento de este servicio streaming sigue a la compra de Time Warner por el gigante de las telecomunicaciones AT&T por US$ 85,000 millones, reuniendo bajo un mismo techo todos los títulos de este imperio en expansión.

Inicialmente, se tenía previsto que el lanzamiento de HBO Max coincidiera con el esperado reencuentro de “Friends”, pero este tuvo que ser pospuesto por el nuevo coronavirus. Por lo pronto, los ejecutivos esperan que el retraso en las producciones de Hollywood sirva para sumar suscriptores atraídos por los clásicos.

“Estamos aprovechando la nostalgia y ese sentimiento cálido que se asocia a estos personajes icónicos que la gente ama”, dijo la directora de marketing Katie Soo en un reciente seminario web de Variety.

PRECIO DE PLANES DE HBO MAX

HBO Max tendrá un costo mensual de US$14.99 al mes, precio superior al de Apple TV+ (US$5 al mes), Disney+ (US$7 al mes) y Netflix (US$13 al mes).

WarnerMedia declaró que los suscriptores existentes de HBO Now migrarán a HBO Max el día de lanzamiento sin coste adicional. Mientras que aquellos que pagan por el servicio a través de socios externos como Apple o Roku dependerán del acuerdo a que se llegue con los socios.

Los suscriptores existentes de HBO en los proveedores de televisión propiedad de AT&T, incluido DirecTV, también recibirán el servicio en el lanzamiento sin cargo adicional.

Por otro lado, HBO España ha comunicado anteriormente que no tiene planes de transformarse en HBO Max ni de incrementar precios. Tampoco se ha especificado si las series originales de HBO Max llegarán a HBO España. ​

HBO Max tendrá un costo mensual de US$14.99 al mes (Foto: HBO)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE HBO MAX, HBO Now y HBO Go?

En realidad, se espera que HBO Max sea similar a HBO Go y HBO Now, pero con programación adicional. La principal diferencia entre HBO Now y HBO Go es quién los utiliza. Cualquiera que pague US$14.99 al mes puede acceder a HBO Now, pero solo los que tiene una suscripción a HBO a través de cable o satélite puede utilizar el app HBO Go.

Todos estos servicios pertenecen al gigante AT&T, pero HBO Max, además de todo el contenido de HBO contará con contenido que se firmará en exclusiva con distintas productoras.

CATÁLOGO DE SERIES Y PELÍCULAS DE HBO MAX

Estas son algunas de las series y películas que estarán disponibles en HBO Max.

15 Minutes of Shame

Adventure Time: Distant Lands

Americanah

Bourdain

Avenue 5

The Big Bang Theory

Birth, Wedding, Funeral

The Boondocks

Brad and Gary Go to...

Circe

Craftopia

Doctor Who

Dune: The Sisterhood

Ellen's Home Design Challenge

Equal

Expecting Amy

Finding Einstein

First Dates Hotel

The Flight Attendant

The Fresh Prince of Bel-Air

Friends

Full Bloom

Generation Hustle

gen:LOCK

The Gilded Age

Grease: Rydell High

The Greatest Space

Gremlins

Heaven's Gate

The Ho's

Karma

I Know This Much Is True

Legendary

Let Them Talk

Little Ellen

Love Life

Lovecraft Country

Made for Love

The Nevers

Persona

Perry Mason

The Plot Against America

Pretty Little Liars

The Scoop

Search Party

Sesame Street

Starstruck

Station Eleven

Películas de Studio Ghibli

Super Intelligence

Tokyo Vice

The Undoing

UNpregnant

"Zack Snyder's Justice League" es el título oficial del 'Snyder Cut' para su estreno en HBO Max en 2021. (Foto: HBO)

DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON HBO MAX

Como era de esperarse, los nuevos suscriptores de HBO Max podrán mirar cualquier serie o película del servicio online en sus computadoras y laptops. Además, y tal como menciona el CEO de AT&T John Stankey, HBO ha llegado a acuerdos con la mayoría de los grandes distribuidores y estará disponible en prácticamente todas las plataformas principales en el lanzamiento, con una notable excepción.

Stankey comentó la lista de los dispositivos en donde HBO Max funcionará mientras hablaba en una conferencia de inversores en mayo, y comentó que la aplicación también podría instalarse en varios de ellos, con la excepción de Amazon Fire. Con esto, la lista final de las plataformas en donde estará disponible el servicio de transmisión es la siguiente:

Los dispositivos Android tendrán acceso a la aplicación HBO Max: esto incluye dispositivos Android TV, Chromebooks, Google Chromecast y dispositivos integrados Chromecast.

La mayoría de los dispositivos Apple, como iPads o iPhones , pueden ejecutar HBO Max. Los dispositivos Apple TV de cuarta generación también admitirán la aplicación, mientras que los modelos más antiguos no lo harán; sin embargo, los usuarios aún pueden transmitir el video HBO Max en dispositivos Apple TV de segunda y tercera generación utilizando AirPlay.

Los sistemas PlayStation 4 de Sony pueden ejecutar la aplicación HBO Max, que estará disponible para descargar desde la PlayStation Store.

Los sistemas Xbox One de Microsoft pueden descargar la aplicación HBO Max de la Microsoft Store.

Algunos Smart TV Samsung pueden ejecutar HBO Max directamente desde el sitio web; sin embargo, solo los modelos lanzados desde 2016 podrán hacerlo.

HBO también ha llegado a acuerdos con varios proveedores de televisión por cable, lo que significa que algunos clientes pueden acceder al servicio de forma gratuita si ya se suscriben al canal HBO o HBO Now. Sin embargo, no todos los proveedores de televisión de pago tienen un acuerdo con la empresa matriz AT&T.