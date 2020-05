El mercado de streaming ha evolucionado enormemente en los últimos años. Si bien al principio Netflix dominaba la cartera de programas y películas por Internet, otras compañías como TNT, Amazon e incluso el gigante de Disney decidieron optar por sus propias plataformas para entrar a esta competición de la audiencia digital. Ahora, este mes llegará HBO Max para hacer lo mismo a futuro.

Y no es para menos. Actualmente el mundo se encuentra confinado por la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido al COVID-19, un virus que está presente en más de 190 países del mundo. Con este contexto, la guerra del streaming se ha vuelto más importante que nunca, ofreciendo contenido a su público mientras mantiene la cuarentena de sus propios países.

Es aquí donde el nuevo servicio de HBO Max se lanzará, específicamente el 27 de mayo del 2020 para muchos países. Sin embargo, tal como pasó con Hulu, puede que el mismo no llegue al Reino Unido o a Canadá por problemas de los derechos de las series, así como el retraso de estreno de la misma en latino américa que está programada para el 2021.

Por su parte, Estados Unidos tendrá el lanzamiento oficial completo con todo su contenido ofrecido hasta la fecha. Los suscriptores de HBO Max podrán disfrutar de este nuevo servicio en varios dispositivos que tengan acceso a Internet, por lo que aquí te detallamos cuáles son estos para que sepas con antelación en dónde podrás instalarlo o verlo online.

¿EN QUÉ DISPOSITIVOS FUNCIONARÁ HBO MAX?

HBO Max: dispositivos compatibles con el servicio de streaming de HBO (Foto: HBO)

Como era de esperarse, los nuevos suscriptores de HBO Max podrán mirar cualquier serie o película del servicio online en sus computadoras y laptops. Además, y tal como menciona el CEO de AT&T John Stankey, HBO ha llegado a acuerdos con la mayoría de los grandes distribuidores y estará disponible en prácticamente todas las plataformas principales en el lanzamiento, con una notable excepción.

Stankey comentó la lista de los dispositivos en donde HBO Max funcionará mientras hablaba en una conferencia de inversores en mayo, y comentó que la aplicación también podría instalarse en varios de ellos, con la excepción de Amazon Fire. Con esto, la lista final de las plataformas en donde estará disponible el servicio de transmisión es la siguiente:

Los dispositivos Android tendrán acceso a la aplicación HBO Max: esto incluye dispositivos Android TV, Chromebooks, Google Chromecast y dispositivos integrados Chromecast.

La mayoría de los dispositivos Apple, como iPads o iPhones , pueden ejecutar HBO Max. Los dispositivos Apple TV de cuarta generación también admitirán la aplicación, mientras que los modelos más antiguos no lo harán; sin embargo, los usuarios aún pueden transmitir el video HBO Max en dispositivos Apple TV de segunda y tercera generación utilizando AirPlay.

Los sistemas PlayStation 4 de Sony pueden ejecutar la aplicación HBO Max, que estará disponible para descargar desde la PlayStation Store.

Los sistemas Xbox One de Microsoft pueden descargar la aplicación HBO Max de la Microsoft Store.

Algunos Smart TV Samsung pueden ejecutar HBO Max directamente desde el sitio web; sin embargo, solo los modelos lanzados desde 2016 podrán hacerlo.

HBO también ha llegado a acuerdos con varios proveedores de televisión por cable, lo que significa que algunos clientes pueden acceder al servicio de forma gratuita si ya se suscriben al canal HBO o HBO Now. Sin embargo, no todos los proveedores de televisión de pago tienen un acuerdo con la empresa matriz AT&T.

Para aquellos que actualmente no están pagando por HBO, el servicio costará 15 dólares al mes, con algunas opciones para una tarifa con descuento. Si bien el servicio no es gratuito para todos los suscriptores actuales de HBO, y no está disponible en Amazon Fire en el lanzamiento, la oferta actual de programación y opciones de visualización seguramente atraerá al público cuando la plataforma se lance el próximo 27 de mayo.

