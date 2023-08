Tras más de un año de espera, los fanáticos de “Heartstopper” al fin podrán disfrutar de la segunda temporada de la serie de Netflix basada en las novelas gráficas más vendidas de Alice Oseman. En los nuevos episodios, las cosas mejoran para Charlie, su novio Nick y sus amigos.

Por supuesto, Joe Locke y Kit Connor regresan como los protagonistas del drama romántico adolescente dirigido por Euros Lyn. También vuelven actores como Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Cormac Hyde-Corrin, Jenny Walser, Chetna Pandya, Fisayo Akinade, Alan Turkington y Olivia Colman.

Entre las nuevas incorporaciones están Bel Priestley, Ash Self, Thibault de Montalembert, Leila Khan, Jack Barton, Nima Taleghani y Bradley Riches. Entonces, ¿quién es quién en la segunda temporada de “Heartstopper”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “HEARTSTOPPER”

1. Bel Priestley como Naomi

Bel Priestley es una actriz inglesa trans que se une al elenco de la segunda temporada creada y desarrollada por Alice Oseman. La intérprete de 20 años asume el rol de Naomi, la nueva amiga de Elle a quien también le apasiona el arte.

2. Ash Self como Felix

La segunda entrega de “Heartstopper” marca el debut actoral de Ash Self, quien interpreta a Felix, otro nuevo amigo de Elle. El actor trans ha anunciado en twitter que su personaje tiene una discapacidad.

3. Thibault de Montalembert como Stephane

Thibault de Montalembert, conocido por sus papeles en las series de televisión “The Tunnel” y “Call My Agent!”, y protagonizó la ganadora del Oscar “All Quiet on the Western Front”, da vida a Stephane, el misterioso padre de Nick.

Thibault de Montalembert como Stephane en la temporada 2 de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

4. Leila Khan como Sahar Zahid

Leila Khan, quien ganó su papel en la nueva temporada tras una convocatoria de casting abierta a nivel nacional en el Reino Unido, asume el rol de Sahar Zahid en la serie de Netflix. Se trata de una estudiante de Higgs.

Leila Khan como Sahar Zahid en la temporada 2 de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

5. Jack Barton como David Nelson

Jack Barton, quien anteriormente participó en producciones como “La guerra de los mundos”, “A la caza del amor”, “Carta al rey” y “Grantchester”, interpreta a David Nelson, el hermano mayor de Nick.

Jack Barton como David Nelson en la temporada 2 de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

6. Nima Taleghani como el Sr. Farouk

Nima Taleghani, que apareció obras de teatro como “Royal Shakespeare Company: The Merry Wives of Windsor”, “National Theatre Live: Cyrano de Bergerac” y “Royal Shakespeare Company Live: Romeo and Juliet”, da vida al Sr. Farouk, maestro de Truham.

Estos son los actores y personajes que regresan en la temporada 2 de “Heartstopper”: