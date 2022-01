Este fin de semana la telenovela “Hercai: amor y venganza” estrenará nuevos episodios que serán del agrado de sus miles de fanáticos que siguen esta exitosa producción turca que ha conquistado a varios países. La historia de Reyyan y Miran se ha convertido en una de las favoritas del público y su popularidad se ha dado en Turquía y en España, donde actualmente puede verse a través de la señal de Nova.

Los famosos actores Ebru Şahin y Akın Akınözü son los protagonistas del drama otomano, interpretando a Reyyan y Miran, respectivamente, quienes se verán envueltos en una historia de amor, rencor, odio y venganza debido a la rivalidad de sus familias. Pese a ello, el amor entre ambos será más fuerte que todo y ambos lucharán por su felicidad.

Es así que “Hercai: amor y venganza”, con sus 69 capítulos de 150 minutos cada uno logró cruzar las fronteras de Turquía y llegó a Estados Unidos, Chile, Argentina, España, entre otros países, convirtiéndose rápidamente en una producción con gran rating de sintonía.

En España, “Hercai” es transmitida por el canal Nova y para esta semana la producción turca traerá nuevos capítulos cuyas escenas serán muy emocionantes que darán que hablar.

Hercai es una serie de televisión turca de 2019 protagonizada por Ebru Şahin y Akın Akınözü (Foto: Mia Yapım)

HORARIO DE “HERCAI” EL SÁBADO 8 DE ENERO POR NOVA

Los fanáticos de “Hercai” se mantienen expectantes a todo lo que podría ocurrir en el drama otomano. Por ello, Nova ha dado a conocer a través de su parrilla de programación el horario de esta telenovela.

El sábado 8 de enero “Hercai” será transmitida desde las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

"Hercai" se ha convertido en una de las telenovelas más vistas en varios países. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “HERCAI”?

Los próximos capítulos de “Hercai: amor y venganza” dejarán impactados a sus miles de fanáticos. Por ello, aquí te contamos lo que sucederá en los próximos episodios.

La vida de Reyyan y Umut corren peligro

Un grupo de malhechores ingresa a la casa de Reyyan quien se encuentra junto a su pequeño, Umut. Ante ello, la mujer realiza una llamada a Miran y le cuenta lo sucedido. Con la finalidad de evitar que le hagan daño, Reyyan, trata de agarrar a uno de los hombres de las piernas pero sus esfuerzos son inútiles debido a que ellos están armados.

Esto genera que Miran acuda a salvar a su mujer pero todo se complica cuando un camión le corta el paso y el hombre debe dirigirse a casa corriendo. Al llegar, Reyyan le dará una triste noticia.

La historia de Reyyan y Miran en "Hercai" ha logrado conquistar a miles de personas. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Raptan a Umut

A pesar de los esfuerzos de la madre, no puede evitar que los malhechores se lleven al pequeño Umut.

“Se llevaron a nuestro hijo”, le dice Reyyan a Miran. Pero sin perder el tiempo abordan su automóvil y van en busca del niño mirando por todos lados de la ciudad tratando de hallar una pista que los lleve al paradero de su hijo. Umut fue entregado a una familia para que lo cuide por un tiempo.

Füsün y Cihan son liberados

Azize desea saber quién asesinó a Hazar y como parte de su plan encierra en una cabaña a Füsün y a Cihan, mientras investiga al responsable, pero decide liberarlos luego que Nasuh y Mahfuz llegan al lugar. Cihan logra reconciliarse con su padre tras aclararse que él no mató a su hermo.

Actriz Ayşegül Günay interpreta a Füsün (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Füsün revela un gran secreto

Füsün confirma que fue ella la responsable del secuestro de Umut y asegura que solo se lo devolverá a su madre si la dejan huir con vida.

“Ese recién nacido es mi seguro. Con él en mi poder puedo estar tranquila de que ninguno de vosotros me hará nada malo”, dice Füsün.

Miran va en busca de Füsün

Las esperanzas de Reyyan y Miran se agotan al no encontrar a su hijo pero Azize los encuentra y le confiesa que fue Füsün la culpable de todo y del secuestro del menor. “Ella es quien ordeno el rapto”, señala Azize.

Esto origina que Miran vaya en busca de Füsün. Frente a la mujer, el hombre le pide que le devuelva a su hijo.

“Ya me quitaste a mi hijo antes de que pudiera conocerle y a mi padre. No me hagas más daño”, dice Miran.

Füsün le responde que le devolverá al niño pero con una condición.

¿DE QUÉ TRATA “HERCAI”?

El drama de “Hercai” está centrado en Reyyan, nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat, además de una de las más crueles. Como no es nieta biológica de Nasuh, el líder del clan, la joven es maltratada constantemente y humillada a costa de su prima Yaren.

Sin embargo, eso no evita que Miran, el prometido de Yaren, se enamore y se case finalmente con ella. Después de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia. Con el tiempo, los secretos serán revelados mientras Reyyan y Miran intentarán apreciar su amor a pesar de todos los obstáculos.