La trama de la telenovela turca “Hermanos” está cautivando a propios y extraños en estas últimas transmisiones. Desde reconciliaciones y reencuentros, hasta decepciones e incidentes marcaron el camino durante esta última semana. ¿Quieres saber qué sucedió en la producción otomana en sus dos últimos episodios?

Como bien sabemos, el último lunes 10 de julio no hubo transmisión de la novela turca, por lo que su horario semanal se corrió un día después debido al debate presidencial entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En esa línea, debemos aclararte que “Hermanos” se televisó durante el martes 11 y el miércoles 12.

Yiğit Koçak como Ömer Eren en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

Ahora bien, si hacemos memoria de los capítulos anteriores, debemos hacer hincapié en lo sucedido con Ömer y sus hermanas. Luego de haber iniciado la temporada 3, una visita totalmente inesperada amenazaría la tranquilidad de los Eren y los dejaría sin un lugar para dormir. ¿Pudieron sobreponerse a las dificultades? El recuento semanal aquí.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS”?: 5 COSAS QUE SUCEDIERON EN LA NOVELA TURCA DEL MARTES 11 AL MIÉRCOLES 12 DE JULIO

5. Los Eren se quedan sin hogar y la ayuda de Orhan

La llegada inesperada de Ahmet a la mansión de la señora Sevgi ocasionó que los hermanos Eren sean desalojados de la vivienda. Esto se da luego de que hayan sido considerados como intrusos por el hijo de la propietaria, generando que una vez más Ömer y Asiye deambulen por las calles de Turquía.

Los Eren están nuevamente en la calle (Foto: NG Medya)

En ese sentido, deberán ponerse a buen recaudo de manera fugaz, ya que no desean perturbar a la pequeña Emel. Felizmente, Orhan logra ayudarlos e invitarlos a su hogar junto a su esposa. Eso sí, las cosas no parecen andar bien que digamos.

4. Nuevos estudiantes en Ataman y el reencuentro de Suzan con Ahmet

La vida de los Eren parece estar encaminada a la inestabilidad, pues en el colegio se dan cuenta de que hay dos nuevos estudiantes: Sarp y Yasmin, los hijos de Ahmet.

Aunque al comienzo dudan de sus intenciones, ambos se dan cuenta que ellos desean hacerla la vida imposible, por lo que deberán tomar las precauciones necesarias para evitar molestia alguna.

Kaan Çakır interpreta a Ahmet en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

Paralelamente, Suzan y Ahmet logran reencontrarse después de un gran tiempo, llegando a coincidir por pura casualidad en las calles. Es así que ella le explica que ha tenido dos hijos de los que no quiere dar nombre. ¿Se animará a revelar su lazo con el joven Eren?

3. La amenaza de Ahmet a Omer

Gracias a su pericia, Ahmet logra enterarse que Ömer es el ladrón de algunos relojes de la mansión y no planea dejar las cosas así. De hecho, el hombre llega a aparecer en el colegio Ataman para advertirle al muchacho que lo denunciaría a la policía si no devolvía los artículos. No obstante, el muchacho no tiene dinero y no sabe la manera de remediar esta situación. ¿Irá uno de los Eren a la cárcel?

2. Sengül hace las paces con los hermanos Eren y el regreso de la señora Sevgi

Tras oír los comentaios de la mujer de su tío en su vivienda y entender que su presencia los perturbaba, los Eren decidieron marcharse de una vez por todas y volver a las calles turcas en busca de un refugio.

Felizmente para ellos, el llamado de Sengül para volver al gallinero les da un halo de luz durante estos últimos aconteciientos. Es así que los jóvenes deciden dejar los problemas atrás con su tía para empezar de cero.

Sengül se reconcilia con los Eren en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

Asimismo, tenemos claro que Sarp no desea compartir salón con Ömer, por lo que incita a Berk que lo golpee y luego incriminar a Asiye de tal hecho. Luego de que el plan casi salga a la perfección y Ahmet este a punto de expulsar al joven del colegio, la señora Sevgi aparece en el recinto educativo e impide que el muchacho sea retirado.

1. La agresión de Tolga y el enfrentamiento de Ahmet con su madre

En el último episodio fuimos testigos de la ayuda de Leyla hacia Ömer, aunque no de manera lícita. Y es que la joven agarró dinero de la caja fuerte de su padre. Este último se apresura en hallar culpables y acusa directamente a Tolga de esta acción.

Fue así que el muchacho es golpeado salvajemente por su padre, pero todo se torna peor cuando Tolga atraviesa el vidrio del salón y cae herido de sobremanera.

Mientras tanto, Ahmet se enfrenta a la señora Sevgi por haber defendido a Ömer de la expulsión, por lo que a la anciana no le queda más remedio que contarle una noticia que pondrá todo de cabeza: el joven Eren es su hijo.

Tolga queda gravemente herido en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

Sin embargo, durante esta confesión, Ömer irrumpe la conversación sin pensar lo que estaban hablando. ¿Habrá escuchado el secreto? Lo sabremos en los próximos capítulos de la telenovela ”Hermanos”.