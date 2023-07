Cada telenovela turca que empieza a transmitirse en España suele tener un gran recibimiento por parte de la audiencia y “Hermanos” no es la excepción, pues ya se encuentra emitiendo su tercera temporada a través de la señal de Antena 3.

La producción otomana, cuyo nombre original es “Kardeslerim”, emite dos capítulos semanas llenos de mucha emoción y sentimentalismo a la semana, así que sus fanáticos no pueden darse el lujo de perdérselos.

Sin embargo, siempre hay manera de seguir la ficción, por más que te hayas perdido algún episodio, pues existen repeticiones y hasta la manera de verla por streaming, aunque también existe este resumen que ahora te presentaremos.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” ESTA SEMANA?

1. Tolga le agradece a Ömer por donarle sangre

En capítulos anteriores, Tolga había quedado grave tras sufrir un accidente y necesitaba donadores de sangre para poder recuperarse mientras dormía. Es así que Ömer fue a prestarle su ayuda sin importar su rivalidad que tenían.

Al despertar, Tolga se enteró lo que Ömer hizo por él y le agradeció. Del mismo modo, le comentó que ahora tiene una deuda con él y que ahora no podrá seguir tratándolo de la misma manera que en el pasado.

Tolga ya se está recuperando de su accidente (Foto: NG Medya)

2. Sevgi quiere dejar parte de su fortuna a Ömer

La señora Sevgi se reunió para hablar con Ahmet y su nuera acerca del tema de su fortuna cuando le toque morir. En ese momento, ella les cuenta que quiere dejar parte de su dinero a Ömer, lo cual enfurece a la pareja.

Ahmet y su esposa, muy molestos, le reclaman por ello, pues aseguran que no piensa en sus nietos legítimos. La señora responde que a ellos les tocará la parte de Ahmet y prefiere dejarle algo a Ömer porque sabe que ellos no lo harán.

Sevgi cuenta las intenciones que tiene con su dinero a Ahmet (Foto: NG Medya)

3. Sevgi descubre la traición de su hijo

Luego de la conversación sobre su fortuna, Sevgi descubre algo impensado: su propio hijo y nuera quiere drogarla para parecer incapacitada y así quedarse con todo el dinero de su herencia para que no le dé nada a Ömer.

Muy dolida por lo sucedido, Sevgi deja una nota de despedida en casa y se marcha del lugar. Ella, ahora sabe que su propio hijo no es quien se suponía y se siente más que traicionada.

Sevgi sufre mucho al descubrir que su propio hijo quiere traicionala (Foto: NG Medya)

4. Gönül le pide el divorcio a Orhan

Orhan se convertirá en padre nuevamente gracias al embarazo de su ex, Sengül, pero esto no le ha caído muy bien a su actual esposa, Gönül, quien no da crédito de que su principal enemiga siga metiéndose en su vida.

El hombre, muy ilusionado por su nuevo hijo, acompañó a su exmujer a una ecografía, pero Gönül se percató de eso y se molestó porque le prohibió que se acerque a ella. Al encararlo, dice que no puede más y le pide el divorcio.

Gönül le pidió el divorcio a Orhan or haberse visto con su ex (Foto: NG Medya)

5. Süzen sale a cenar con Sarp para vengarse de Ömer

Süzen se puso muy furiosa al enterarse de que su novio, Ömer, había cenado a sus espaldas con Leyla. Sin embargo, después de un tiempo, la joven se calmó y le hizo creer a su pareja que todo estaba bien, aunque ello no era así.

La señorita no quería quedarse de brazos cruzados e invitó a comer a Sarp para que Ömer sepa qué es lo que ella sintió con sus acciones. En otras palabras, le dio una probada de su propia medicina.

Süzen armó un plan para vengarse de su novio (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “HERMANOS”?

La telenovela la puedes ver a través de la señal de Antena 3 desde las 22:45 horas todos los lunes y martes. También, puedes disfrutar de “Hermanos” por streaming, de manera online y en directo. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Accede desde este enlace.

